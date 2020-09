La congresista de Fuerza Popular Martha Chávez retiró lo expresado en contra del expremier Vicente Zeballos, sobre su designación como representante permanente del Perú ante la Organización de Estados Americanos (OEA), pues habría referido durante la sesión de la Comisión de Constitución del Parlamento, que el expremier debería representar a Perú en Bolivia en vez de a la OEA por sus “rasgos andinos”.

“Quizá debió ir a Bolivia. Como moqueguano y como persona de rasgos andinos, es una persona que debería conocer y llevarse mejor con la población mayoritariamente andina o mestiza de Bolivia (...)”, había indicado Martha Chávez.

En la víspera, el presidente de la República, Martín Vizcarra, cuestionó duramente la expresión racista que hizo la congresista tras nombrar al expremier Vicente Zeballos como representante permanente del Perú ante la OEA. “Es lamentable. Esperemos que dentro de las muchas lecciones que nos ha dado esta pandemia, es que seamos más solidarios, de sentirnos todos iguales. Como demócrata que es, ¿que no tenga las cualidades para representar al Perú? ¡Por favor! La critica viene por otro lado. Eso es peligroso y vergonzoso”, aseguró el mandatario al rechazar el racismo en el país.

Hoy la legisladora dijo prefiere no ser “cortina de humo” de sus enemigos, por lo que que retira sus palabras “si es que alguien se ha sentido ofendido”, y aseguró que las críticas en su contra son porque “es mujer y fujimorista”.

“Si usted considera que yo debo efectuar alguna expresión o dar alguna satisfacción, señor presidente la doy. Retiro las palabras que expresé el día de ayer, porque no me quiero prestar a esa campaña, señor presidente, maliciosa de aquellos que tienen falsos valores, de los que atentan contra la vida y causan 50 mil muertos”, dijo Chávez a Omar Chehade, presidente de la Comisión de Constitución.

LO ÚLTIMO | La congresista de Fuerza Popular, Martha Chávez, retiró lo expresado respecto a Vicente Zeballos ► https://t.co/xqWoeDOgrG pic.twitter.com/u3qSghrdnT — Canal N (@canalN_) September 2, 2020

Ante el titular de ese grupo de trabajo, la legisladora subrayó: “No quiero que se me use a mí de una cortina de humo... Entonces señor presidente, por esas razones es que, si usted considera, como lo ha considerado públicamente, que yo debo disculparme lo hago señor presidente y retiro las palabras si alguien se ha sentido ofendido”.

Se conoció que la Comisión de Ética abriría una investigación sobre las declaraciones que dio la legisladora Martha Chávez (Fuerza Popular) en referencia al ex primer ministro Vicente Zeballos.

Martha Chávez: Vicente Zeballos “debió ir a Bolivia como moqueguano"

TE PUEDE INTERESAR:

Reportan primer paciente en el mundo que tuvo activo el coronavirus por 5 meses y era asintomática (VIDEO)

Colombia abrirá sus playas el 18 de setiembre, pero bañistas deberán inscribirse para ingresar por turnos (VIDEO)

Vizcarra tras aprobar proyecto de reforma integral de sistema pensiones: “Nada es eterno, nada dura para siempre”

Ministerio de la Mujer se pronuncia respecto a denuncias de acoso contra director de cine, Frank Pérez Garland

Gobierno propone entregar pensión de S/ 250 a personas con 10 años de aportes a la ONP

VIDEOS RECOMENDADOS:

Estudiantes europeos volvieron a sus escuelas luego de 6 meses de ausencia