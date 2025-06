La congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular, se mostró a favor de la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores; y advirtió que llevar la discusión a un referéndum sería un proceso costoso y complejo para el país.

Martha Moyano instó al Congreso a buscar consensos internos y resolver el tema sin recurrir a una consulta nacional, enfatizando que existen autoridades locales que merecen una segunda oportunidad por su buena gestión.

La legisladora fujimorista señaló que la falta de quórum en una eventual votación de reconsideración podría obstaculizar la decisión y abrir la puerta a un referéndum, lo que implicaría una campaña nacional y mayores gastos para el Estado.

“La ley no dice que si no se aprueba la reconsideración automáticamente hay referéndum, pero si se da, implica una campaña costosa y tiempos que no se ajustan a la coyuntura actual”, dijo a la prensa.

Tras insistir en su respaldo a la reelección inmediata de autoridades eficientes, Martha Moyano exhortó a las bancadas parlamentarias reflexionar y priorizando el beneficio institucional.