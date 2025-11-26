Luego de la lectura de su sentencia de 14 años de prisión, Martín Vizcarra salió de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, sede Carlos Zavala, a la Corte Superior de Justicia, ubicado en el distrito de La Victoria, para exámenes médicos legales y control de identidad.

El exmandatario llegó a la sede del Poder Judicial en Iquitos, seguido por múltiples medios de comunicación, mientras continúan las diligencias tras la ejecución inmediata de su condena de prisión efectiva.

Vizcarra permaneció en la sede judicial hasta las 5:10 p.m. de este miércoles 26 de noviembre.

Martín Vizcarra, condenado a 14 años de prisión, es trasladado a sede judicial para exámenes médicos legales. Luego será trasladado a la instalación penitenciaria que designe el INPE



En el exterior de la sede judicial se encuentra una gran cantidad de simpatizantes del expresidente, quienes esperan conocer sus próximos pasos, incluido su traslado al penal designado.

Además, su hermano Mario Vizcarra también fue visto a las afueras y brindó declaraciones a la prensa.

Mario Vizcarra afirmó que no existen pruebas para condenar a su hermano Martín Vizcarra a 14 años de prisión. Anunció que apelarán la sentencia y que esta decisión judicial fortalecerá su candidatura presidencial



Según Canal N, Vizcarra podría pasar su primera noche como sentenciado en la carceleta de la sede del Poder Judicial en La Victoria, mientras el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) determina la clasificación del exmandatario para el cumplimiento de sus 14 años de prisión.

Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión por cohecho en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

La pena concreta contra Vizcarra se divide en:

8 años por el caso Hospital de Moquegua .

por el caso . 6 años por el caso Lomas de Ilo.

El total acumulado alcanza los 14 años de prisión efectiva.

Juzgado: “Cometió actos ilícitos aprovechando su cargo”

Durante la audiencia, la jueza Fernanda Ayasta señaló:

“Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero”.

Asimismo, la magistrada afirmó:

“Se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal de Martín Vizcarra en la comisión del delito imputado, por lo que debe ser pasible de una sanción penal”.

Solicitud del 2% y pagos ilícitos acreditados

El tribunal consideró creíble, coherente y corroborada la declaración de Elard Paul Tejeda Moscoso, colaborador eficaz y directivo vinculado a Obrainsa.

“Esta judicatura considera que el acusado Martín Vizcarra Cornejo sí solicitó el pago del 2% del monto de 80.9 millones de soles por la adquisición del proyecto Lomas de Ilo”, indicó Ayasta.

El testigo detalló que los pagos se realizaron en varios tramos:

S/ 400 mil por el alquiler de una avioneta.

por el alquiler de una avioneta. S/ 600 mil como segundo pago.

Estas entregas constituyeron, según el juzgado, parte de la ventaja ilícita exigida por el entonces gobernador.

Obras investigadas y criterios de dosificación penal

El caso incluye hechos vinculados a dos obras ejecutadas durante la gestión regional de Vizcarra:

Proyecto Lomas de Ilo .

. Hospital Regional de Moquegua.

La jueza informó que se aplicó solo una atenuante a favor del exmandatario, por no presentar antecedentes penales. En consecuencia, la pena se fijó en el tercio inferior del marco legal correspondiente.

Acreditación del cohecho pasivo propio

El colegiado explicó que el delito se configura cuando el funcionario condiciona su función pública a la entrega o promesa de una ventaja, sin requerirse la consumación total del pago. En juicio, se determinó que Vizcarra condicionó decisiones en ambos procesos para obtener beneficios económicos.