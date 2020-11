El expresidente Martín Vizcarra señaló que Manuel Merino, congresista de Acción Popular que lo reemplazó luego de la vacancia del 9 de noviembre, dio la orden directa para que la policía endurezca las medidas de represión ante las movilizaciones que tuvieron como resultado dos muertos y decenas de heridos.

“(César Gentille) recibió una orden de (Manuel Merino) para que endurezca las medidas de represión y le dijo ‘señor Merino, yo ya no soy ministro. Renuncié y tengo aceptada la renuncia’. Entonces, la relación fue directa con el responsable ya del mando policial”, declaró en una entrevista a “Punto Final”.

El exmandatario reiteró que, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) decidió no pronunciarse sobre la demanda competencial que presentaron contra la vacancia por incapacidad moral permanente, se concretó una “aventura golpista” desde el Congreso que desencadenó en su salida de Palacio de Gobierno.

“Así como Acción Popular sufrió un golpe de Estado, ahora la presidencia del Congreso, a cargo de Acción Popular, perpetuó una aventura golpista, si queremos llamarlo así”, comentó.

Martín Vizcarra indicó, de esta manera, que la cadena de mando partió de Manuel Merino como presidente de la República tras su vacancia.

“Esta aventura golpista tiene que encontrar a sus culpables y ser castigados. No es justo que solo la atención esté centrada en los policías que, acatando órdenes, tuvieron que hacer una represión que no hemos hecho nosotros [...] La policía no es la que ha dado la disposición [...] No pueden quedar impunes las muertes, las decenas de heridos que aún están en hospitales”, comentó Vizcarra Cornejo.