El expresidente Martín Vizcarra expresó su malestar por la demora en el cumplimiento de la orden judicial que revocó la prisión preventiva en su contra.

Como se sabe, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional dispuso la revocatoria de la prisión preventiva que lo mantenía internado desde hace 20 días, en el marco de la investigación en torno a su gestión como gobernador de Moquegua.

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), el exmandatario denunció que continúa retenido en el penal de Barbadillo de manera “injusta”.

“Ayer se resolvió mi inmediata libertad. Hoy, siendo más de las 10 de la mañana, aún no se cumple lo que ordenó la justicia. En Barbadillo el trámite ya concluyó; lo que demora son disposiciones de la central. ¡Basta de dilaciones! Me siguen reteniendo injustamente. Exijo respeto a mis derechos y al debido proceso” , escribió Vizcarra en la mencionada plataforma.

Más temprano, un grupo de militantes y simpatizantes del partido que lidera se congregó en los exteriores del penal de Barbadillo, en Ate, para expresarle su respaldo. Algunos de ellos llevaron pancartas y hasta un desayuno como muestra de apoyo al exmandatario.

En la víspera, la Tercera Sala Penal Nacional de la Corte Superior ordenó la inmediata excarcelación de Martín Vizcarra, tras declarar infundado el pedido fiscal de prisión preventiva en su contra.

Esta decisión está vinculada a las investigaciones por los presuntos delitos de cohecho pasivo propio en agravio al Estado, en los casos “Lomas de Ilo” y “Hospital Regional de Moquegua” .

La Sala sostuvo que no se advierten elementos de convicción adicionales que justifiquen la imposición de la medida más gravosa y que no había variación en los presupuestos procesales que permitan restringir la libertad del imputado.

El Poder Judicial dispuso que se realicen los trámites administrativos y se cursen los oficios necesarios para ejecutar la excarcelación y devolver el caso al juzgado de origen para continuar con el proceso correspondiente.

