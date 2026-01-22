El expresidente Martín Vizcarra informó que perdió el riñón izquierdo tras una intervención quirúrgica por complicaciones renales y responsabilizó al gobierno del presidente José Jerí por una presunta demora en su atención médica.

A través de una publicación en redes sociales, el exmandatario difundió una imagen desde la clínica y afirmó que presentó un cólico renal por obstrucción el pasado 3 de enero, pero fue trasladado a un centro de salud recién 18 días después.

Vizcarra señaló que inicialmente fue intervenido por una afección en el riñón derecho, procedimiento que calificó como exitoso ; sin embargo, indicó que el cuadro del riñón izquierdo era más complejo y no pudo ser revertido debido al tiempo transcurrido.

En su mensaje, sostuvo que la pérdida del órgano se debió a la demora en la atención y denunció que permanece bajo estrictas medidas de custodia, lo que -según afirmó- dificulta su tratamiento.

Por su parte, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que el exmandatario se encuentra hospitalizado en una clínica privada bajo vigilancia permanente, debido a complicaciones en el funcionamiento de su sistema renal.

La entidad precisó que la hospitalización fue recomendada por médicos especialistas para su observación y recuperación, y que la custodia penitenciaria está garantizada mientras dure su permanencia en el establecimiento de salud.