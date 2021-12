El expresidente de la República, Martín Vizcarra, señaló que solo ha recibido una dosis de la vacuna contra el Covid-19 y que requiere otra de refuerzo, debido a que, meses atrás, no recibió la segunda vacuna que le correspondía.

Cabe destacar que el ministro de Salud, Hernando Cevallos, señaló que el exmandatario ha “recibido más de tres dosis” y que no recibirá una adicional o la de refuerzo. “Él no necesita una tercera”, sostuvo.

“Lo que he recibido es una sola dosis contra el Covid-19 (...) luego, el Minsa me indica que regrese en tres semana por la segunda dosis pero me indican que ‘siguen trabajando para entregarme información’ y me habían retirado del padrón”, sostuvo el exjefe de Estado.

En esa línea, lamentó que Cevallos haya indicado que tiene hasta cuatro vacunaciones cuando la propia página del Minsa indica que solo tiene una.

“¿De dónde saca esa información? comprendo que algún ciudadano mal informado lo diga, pero que el ministro hable de cuatro dosis cuando su propio sector dice que he recibido una es para no creer”, indicó.

Agregó que las dosis que recibió en la fase experimental, como voluntario de la vacuna Sinopharm, no deben ser contados como vacunas.

“Los 12 mil voluntarios que formaron parte de esa fase han recibido este año su primera y segunda dosis, además de la de refuerza. Las que yo recibí no es considerada vacuna ni aquí ni en China”, alegó.

