El expresidente Martín Vizcarra ingresó al penal de Barbadillo tras ser condenado a 14 años de prisión por el delito de cohecho pasivo propio en los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Aproximadamente a las 8:39 de la noche, una ambulancia del INPE salió de la sede del Poder Judicial, escoltada por una camioneta de la Policía Nacional del Perú, trasladando al exmandatario.

En dicho centro penitenciario también cumplen condena los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala.

Tras conocerse la sentencia, abandonó la sede Carlos Zavala de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada cerca de las 5:10 de la tarde y se dirigió a la sede Iquitos del Poder Judicial, donde debía pasar por la evaluación de medicina legal y el respectivo control de identidad.

La pena concreta contra Vizcarra se divide en:

8 años por el caso Hospital de Moquegua .

por el caso . 6 años por el caso Lomas de Ilo.

El total acumulado alcanza los 14 años de prisión efectiva.

Juzgado: “Cometió actos ilícitos aprovechando su cargo”

Durante la audiencia, la jueza Fernanda Ayasta señaló:

“Este colegiado advierte que Martín Vizcarra cometió actos ilícitos aprovechando su cargo como presidente regional de Moquegua, condicionando a los postores para otorgarles la buena pro a cambio de dinero”.

Asimismo, la magistrada afirmó:

“Se ha logrado acreditar con grado de certeza la responsabilidad penal de Martín Vizcarra en la comisión del delito imputado, por lo que debe ser pasible de una sanción penal”.

Solicitud del 2% y pagos ilícitos acreditados

El tribunal consideró creíble, coherente y corroborada la declaración de Elard Paul Tejeda Moscoso, colaborador eficaz y directivo vinculado a Obrainsa.

“Esta judicatura considera que el acusado Martín Vizcarra Cornejo sí solicitó el pago del 2% del monto de 80.9 millones de soles por la adquisición del proyecto Lomas de Ilo”, indicó Ayasta.

El testigo detalló que los pagos se realizaron en varios tramos:

S/ 400 mil por el alquiler de una avioneta.

por el alquiler de una avioneta. S/ 600 mil como segundo pago.

Estas entregas constituyeron, según el juzgado, parte de la ventaja ilícita exigida por el entonces gobernador.

Obras investigadas y criterios de dosificación penal

El caso incluye hechos vinculados a dos obras ejecutadas durante la gestión regional de Vizcarra:

Proyecto Lomas de Ilo .

. Hospital Regional de Moquegua.

La jueza informó que se aplicó solo una atenuante a favor del exmandatario, por no presentar antecedentes penales. En consecuencia, la pena se fijó en el tercio inferior del marco legal correspondiente.

Acreditación del cohecho pasivo propio

El colegiado explicó que el delito se configura cuando el funcionario condiciona su función pública a la entrega o promesa de una ventaja, sin requerirse la consumación total del pago. En juicio, se determinó que Vizcarra condicionó decisiones en ambos procesos para obtener beneficios económicos.