Martín Vizcarra reveló en entrevista con Rosa María Palacios que el año 2015 recibió una propuesta de Keiko Fujimori para formar parte de su equipo para las elecciones generales del 2016. Sin embargo, resaltó que no aceptó.

“Conversé con Keiko Fujimori. No me ofreció cargo específico, me ofreció ser parte de su equipo y yo le contesté que agradecía su propuesta pero que no la aceptaba. Fue en el año 2015 en las oficinas que tenía en Camacho. La reunión fue como de una hora. Fue muy atenta y cordial”, dio a conocer el jefe de Estado.

Sobre si pensaba formar un movimiento político propio, Vizcarra señaló que primero quiere “dejar la presidencia y dar todas las facilidades” a quien lo releve en el cargo de jefe de Estado.

El presidente de la República Martín Vizcarra señaló esta mañana que los líderes políticos que le pidieron postergar las Elecciones Generales 2021 fueron dos: un miembro de Acción Popular y otro de APP.

“Le voy a decir no las personas, le voy a decir los partidos. Hubo un pedido de un miembro de Acción Popular y uno de APP, pero fue en el mejor de los términos. En estas conversaciones fue un análisis de diferentes perspectivas. Esta conversación se dio en medio de la pandemia no ahora, cuando las cifras subían y subían, no estábamos en las circunstancias que ahora estamos”, respondió el jefe de Estado a Rosa María Palacios.

