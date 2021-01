Mediante una transmisión en sus redes sociales, el candidato al Congreso por Somos Perú, Martín Vizcarra, pidió al Gobierno presentar un proyecto de ley para postergar las Elecciones Generales 2021 programadas para el 11 de abril.

Para el expresidente, una fecha prudente para llevar a cabo los comicios es el domingo 23 de mayo, debido a que considera, basado en gráficos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en esa fecha la segunda ola de COVID-19 estará a la baja.

“Siempre hablamos claro. No puede haber elecciones en abril. (...). No se trata de posponer las elecciones tres meses o un año, así como sube rápido, va a bajar rápido. No va a haber problema que las elecciones sean el 23 de mayo ”, comentó.

En esa línea, consideró que el Poder Ejecutivo debe enviar un proyecto de ley para reprogramar la realización de la primera y segunda vuelta de las elecciones a fin de reformar la normativa vigente.

De esta manera, propuso también el aplazamiento de la segunda vuelta, escenario que parece previsible al advertir en las encuestas que no habría candidato que supere el 50% de las preferencias.

“La segunda vuelta pasarla para la última semana semana de junio, que sea el 27 de junio, y como solo hay dos candidatos, tranquilamente los resultados salen en dos semanas”, aseguró.

El candidato al Parlamento manifestó que existen significativas posibilidades de que Somos Perú alcance una gran número de escaños en el próximo Congreso y que Daniel Salaverry, candidato a la presidencia por dicha agrupación, gane las elecciones.