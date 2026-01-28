El expresidente Martín Vizcarra Cornejo permanecerá en prisión.

Y es que el Poder Judicial (PJ) rechazó su pedido para suspender la ejecución de su condena de 14 años por el caso Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Sin embargo, se ordenó que el establecimiento penitenciario Barbadillo, informe cada 15 días, de manera periódica, sobre la condición y el estado de salud del exmandatario, con la finalidad de salvaguardar y atender adecuadamente las dolencias que viene padeciendo.

La Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional declaró infundada la petición que presentó la defensa legal del expresidente Vizcarra Cornejo, quien actualmente se encuentra preso en el penal de Barbadillo con una condena de 14 años por el delito de cohecho pasivo propio.

“No se configuran los presupuestos de legitimidad ni de necesidad que justifiquen la suspensión de la ejecución provisional de la sentencia condenatoria impuesta contra el referido sentenciado”, se lee en la resolución.

En ese sentido, la resolución precisa que se ha verificado la naturaleza y la gravedad de los hechos, así como la configuración del peligro de fuga, por lo tanto, se exige la permanencia de Vizcarra en el establecimiento penitenciario.

Esto mientras se revuelve el trámite de apelación que presentó contra su sentencia en primera instancia.

El abogado de Vizcarra también había presentado documentos clínicos sobre el estado de salud del expresidente, así como el diagnóstico de una leve hidroureteronefrosis derecha, litiasis renal derecha, severahidronefrosis izquierda, entre otros males.

Por ese motivo, argumentaba que su patrocinado requiere de atención médica especializada y continua.

Al respecto, el PJ precisa que el expresidente fue intervenido quirúrgicamente, “lo que permite valorar que existe una atención médica efectiva”.