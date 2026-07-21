Martín Vizcarra seguirá en prisión: Poder Judicial rechazó hábeas corpus que buscaba su libertad.

El expresidente Martín Vizcarra continuará recluido en el penal de Barbadillo luego de que la Primera Sala Constitucional de Lima declarara improcedente el hábeas corpus que buscaba dejar sin efecto la ejecución provisional de la condena de 14 años de prisión que cumple por el delito de cohecho pasivo propio. La decisión mantiene vigente su internamiento mientras continúa el trámite de la apelación presentada contra la sentencia.

De acuerdo con un documento difundido por RPP, la resolución fue emitida el 14 de julio y revocó el fallo que la jueza constitucional Rocío Rabines había dictado el 1 de abril. Esa decisión había dejado sin efecto una resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que anteriormente rechazó el pedido para suspender la ejecución de la condena mientras se resolvía la apelación.

Fuente: RPP.

Recurso fue declarado improcedente

La Sala Constitucional concluyó que el hábeas corpus no cumplía con el requisito legal de firmeza debido a que, cuando fue presentado en diciembre de 2025, aún estaba pendiente de resolverse la solicitud de suspensión de la condena en la vía penal ordinaria. Sin embargo, precisó que, tras la decisión definitiva emitida posteriormente por la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, la defensa queda habilitada para presentar una nueva demanda constitucional si lo considera pertinente.

La resolución fue aprobada por mayoría con los votos de los jueces superiores Luciano Cueva, David Suárez e Iván Cabrera. En minoría quedaron los magistrados Andrés Tapia y Oswaldo Ordóñez, quienes plantearon confirmar el fallo emitido en primera instancia.

Audiencia de apelación será en agosto

Mientras tanto, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional programó para el jueves 20 de agosto, a las 11:00 de la mañana, la audiencia virtual en la que evaluará el recurso presentado para dejar sin efecto la condena. Este procedimiento se desarrollará de manera independiente al proceso constitucional resuelto por la Sala.

Vizcarra fue condenado el 26 de noviembre de 2025 por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional a 14 años de prisión. El fallo determinó que recibió 2,3 millones de soles en sobornos de dos consorcios empresariales a cambio de favorecer la adjudicación de los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua durante su gestión como gobernador regional.