El expresidente de la República, Martín Vizcarra, lamentó hoy la entrevista que dio el mandatario Pedro Castillo al medio de comunicación CNN, donde -desde su punto de vista- evidenció que no se encuentra capacitado para gobernar ni ejercer el cargo de jefe de Estado de todos los peruanos.

“Ha quedado evidente y se ha desnudado su falta de preparación para ejercer su alta responsabilidad que tiene como presidente de la República, es decir, no ha sido entrenado, que ha llegado casi caído del cielo y que le ha faltado un curso de inducción. Eso realmente es preocupante”, sostuvo el exmandatario a través de una transmisión por Facebook.

En esa línea, Vizcarra señaló que ningún profesional por culto que sea va a saber todas las materias y que, por eso, el presidente tiene un Consejo de Ministros con personal calificado en la materia que corresponda.

“No puede decir que, como no esta preparado, entonces, seis meses con una serie de defectos y deficiencias en el Gobierno las justifique de esa manera. El Perú no puede se run globo de ensayo para el presidente de la República, quien debe escuchar a la población y saber la problemática. No puede decir que no leer periódicos, no escucha radio ni mira televisión, eso lo hace estar ajeno a al realidad”, acotó.

Asimismo, dijo que Castillo debería convocar a gente capaz, competente y calificada. De esa manera, dejar de lado a gente muy cercana a su entorno sin el perfil para la gestión pública y que solo trabaja para sus intereses particulares como pasó con Bruno Pacheco, un amigo íntimo del mandatario que fue secretario de Palacio de Gobierno.

En otro momento, el mandatario lamentó que algunos congresistas de la República, entre otras autoridades, hayan pedido que sea expulsado de la Villa Panamericana luego de que sea internada para pasar su cuarentena tras dar positivo al COVID-19. Una semana atrás, el exjefe de Estado anunció su salida del citado espacio tras mejorar su salud.

