El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, considera que el Congreso y el Ejecutivo cometieron un error por, respectivamente, llamar al comandante general de la Marina, Fernando Cerdán, y usar de telón de fondo a las Fuerzas Armadas durante un pronunciamiento del premier Walter Martos.

En entrevista con Correo, precisa que los audios difundidos revelan situaciones inquietantes y preocupantes que deben investigarse.

¿Qué opinión le merece todo lo que está sucediendo?

Estamos instalados en una crisis institucional política generada por la acelerada admisión a trámite del proceso de vacancia presidencial por incapacidad moral, pero que se agrava además por un indebido involucramiento de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) por parte del Ejecutivo y el Legislativo.

Es una crisis que revela un cierto divorcio del Ejecutivo y el Legislativo en un contexto de crisis sanitaria. Parecen no entender que estamos en la peor crisis sanitaria de nuestra historia, que tenemos una crisis alimentaria en este momento, una crisis social, económica y parece increíble que le sumemos a esto una crisis política. No entienden que el rol que les han encomendado cuando han sido elegidos es materializar los derechos fundamentales y garantizarlos (...). Bueno, eso no está sucediendo, porque están instalados en una crisis política, lejos de ocuparse y preocuparse de coberturar mejor el oxígeno, ampliar la cobertura de camas UCI, organizarnos para adquirir la vacuna eventualmente, distribuirla y aplicarla.

¿Hay una responsabilidad compartida de ambos poderes del Estado con todo lo que está sucediendo?

Sin duda. Los audios que hemos escuchado, que involucran al presidente y a su entorno, debe ser materia de investigación exhaustiva por el Ministerio Público , a fin de determinar eventuales responsabilidades penales. Si bien el presidente no puede ser procesado, nada impide que la fiscal de la Nación inicie investigaciones preliminares que, posteriormente, después del 28 de julio de 2021, puedan ampliarse, de ser el caso formalizar la denuncia, pero de ahí a saltarnos a una vacancia por incapacidad moral express, hay un trecho muy largo ¿no? Eso es lo que está sucediendo. Hay responsabilidad compartida, sí, porque esos audios son situaciones que están ahí reales, pero también la reacción del Congreso, la forma acelerada sin debida motivación y además transgrediendo el debido proceso, afectan el proceso y lo contaminan, lo sacan de marco constitucional.

La Defensoría del Pueblo ha señalado en un comunicado que se ha involucrado indebidamente a las FF.AA. ¿Por qué?

Dos cosas. La llamada del presidente del Congreso (al comandante de la Marina) es absolutamente inconveniente , está fuera de lugar, en tanto y en cuanto las FF.AA. son instituciones que están fuera del quehacer político, no son deliberantes, de manera que no hay motivo, no hay razón, no hay justificación para esa llamada. En segundo lugar, tampoco es dable que desde el Ejecutivo se lancen adjetivaciones penales “que se habrían cometido por parte del Legislativo” y que, además, tenga como telón de fondo a los mandos de las FF.AA., ese es un mensaje. Hay cosas que se dicen verbalmente, pero también hay mensajes que son imágenes. Entonces, ambos poderes están equivocados en su conducta. Y por eso hemos exigido que tanto el Legislativo como el Ejecutivo no involucren a las FF.AA. en esta crisis.

¿Alguno tuvo un accionar más grave que el otro?

Es gravísimo para ambos. ¿Qué hacen los ministros saliendo teniendo detrás a los mandos de las FF.AA.? Esa es una señal absolutamente inconveniente en un Estado constitucional. Y ¿qué hace el presidente del Congreso antes de iniciar la votación de la admisión del proceso de vacancia llamando a la Marina?

La foto con los jefes de las FF.AA. ¿Cree que es intimidatoria para el Congreso?

Creo que es inconveniente.

¿El Gobierno se excedió con la foto?

El Gobierno y el Congreso, porque no quisiera que se diga que solo me refiero al Ejecutivo. El Ejecutivo y el Congreso, ambos.

¿Ve en la llamada del Congreso el delito de sedición?

Tal como se conocen los hechos, hasta el momento, diría que es una afirmación absolutamente apresurada que revela una inexperiencia de quienes han hecho esas afirmación.

¿La fiscal de la Nación debería investigar los audios?

El hecho de que el presidente solo pueda ser acusado por determinados delitos no exime, no impide, que la Fiscalía inicie las investigaciones , haga investigaciones preliminares que en el futuro, si considera que estas tienen que ampliarse, si considera que debe formalizarse la denuncia, se hace. Pero esto será a partir del 28 de julio de 2021. Las investigaciones preliminares pueden empezar ya.

En este momento ¿qué tanto debilitaría la institucionalidad que se apruebe una vacancia?

En primer lugar, con los hechos con que se conocen y la forma acelerada como se está iniciando este proceso, desde nuestro punto de vista, es absolutamente inconveniente y alejada del marco constitucional.

¿Por qué?

Porque hace una interpretación de la Constitución sin tener en cuenta el principio de gobernabilidad, afecta el debido proceso, el principio de proscripción de la arbitrariedad y no entiende que la Constitución se atiende y se aplica al hilo de la garantía de los derechos fundamentales. Entonces, en este momento vivimos la peor crisis y vamos a sumarle a la crisis económica, alimentaria, sanitaria, la crisis política.

El Congreso sometió a un peritaje los audios luego de difundirlos ¿no debió ser antes?

Por supuesto. Por eso digo que se viola el debido proceso. (…) Si es un delito común, se requiere que se cumplan todos los procedimientos objetivos para activar ese proceso penal. Díganme si acaso para activar el proceso más delicado y con mayor implicancia en todo el sistema se puede hacer con la suma de votos, se puede hacer de una manera acelerada sin haber hecho las diligencias correspondientes.

¿Debe delimitar el Tribunal Constitucional (TC) la figura de la vacancia por incapacidad moral?

Sí. Desde mi punto de vista el TC el debió aprovechar el cierre del Congreso para hacer una interpretación mucha más receptiva, con criterios más objetivos. El Legislativo debió normar, a través de una norma de desarrollo constitucional, este artículo, porque cuando se refiere a la incapacidad moral somos el único país que la tiene; en otros países se habla de incapacidad mental, es decir, por razones cognitivas, enfermedades degenerativas, alzheimer por ejemplo, pero el concepto moral es muy subjetivo.

¿Considera que los audios complican la situación de Vizcarra y lo comprometen en el caso de Richard “Swing”?

Lo que digo es que debe investigarse, los hechos no son irrelevantes, intrascendentes, más allá de si puedan comprometer o no al presidente con la contratación de este personaje, se tendrá que investigar si estaba ejerciendo su defensa más allá del marco de la ley, si se estaban alterando pruebas, si habían transgredido la línea de obstrucción a la justicia. Los audios revelan situaciones inquietantes, preocupantes, y que desde luego tienen que investigarse.

Hay quienes piensan que esas coordinaciones, de probarse, configuran una obstrucción a la justicia ¿es así?

No quisiera adelantar un juicio, porque solo se conocen los audios. Quien va a determinar si hay méritos suficientes para abrir un proceso será la Fiscalía, y si hay delito, será el Poder Judicial. Si es que hay suficiente material para investigar, mi posición es que sí.

¿El coordinar versiones para declarar y el borrar registros de visitas de Palacios no es muy grave?

Sí, es preocupante, son situaciones delicadas y por supuesto, repito, tiene que investigarse. Para iniciar las investigaciones preliminares no es necesario esperar hasta el 28 de julio de 2021, pero eso no nos salta a las conclusiones de una vacancia.

Por transparencia ¿el presidente debería acudir al Congreso para responder y aclarar sus vínculos con Cisneros?

Eso de todas maneras. El presidente tiene que ir al Congreso. El presidente no puede ser remiso. Mire lo coherente que es la posición de la Defensoría, nosotros no estamos de acuerdo con la manera acelerada, festinada, como se ha iniciado este proceso, creemos que no hay base, pero eso no lo exime de ir al Congreso, el presidente tiene que responder dentro del marco constitucional.

¿Entonces, tiene que ir de todas maneras al Congreso este viernes?

Por supuesto, por supuesto, el presidente tiene que ir. Esto se resuelve dentro del marco constitucional, no se resuelve con mensajes, ni con símbolos, ni se resuelve de ninguna otra manera.

El Ejecutivo adelantó que va a presentar una demanda competencial y una medida cautelar.

Bueno, ese es su derecho y pueden presentarla. Si el tribunal dicta la medida cautelar, aunque primero tendría que admitir la demanda... no sé si habrá tiempo para eso, tendría que hacerlo aceleradísimamente. Más allá de que se inicie o no la demanda competencial, para la Defensoría todo tiene que resolverse dentro del marco constitucional.

¿Cómo queda el discurso de transparencia del Gobierno con el escándalo de los audios?

Para ser coherente tiene que actuar con la máxima transparencia, dando facilidades a la Fiscalía, y a todas las instituciones que cumplan un papel de control, toda la información necesaria.

De aprobarse la vacancia ¿Qué tanto debilitaría la lucha contra el COVID-19?

Creemos que en el estado actual de las cosas, por lo que se conoce no debe aprobarse, pero más allá de eso ya está afectando la actual crisis ¿cómo cree que están los funcionarios del segundo, tercer nivel? Prácticamente, la administración estatal se ha paralizado. Imagínese con vacancia.

¿Cuánto tiempo estaríamos inestables?

Tendríamos que cambiar de Gabinete, estaríamos sin presidente además, porque el presidente del Congreso tendría que asumir el presidente de la República, sería el peor de los escenarios.

¿Sería tan grave?

No solo tendríamos una mala performance en términos económicos y sanitarios, sino que seríamos el país que peor actúa políticamente e institucionalmente.

¿La solución sería no aprobar la vacancia?

Desde nuestro punto de vista no hay fundamento hasta lo que se conoce para que se apruebe la vacancia.

¿Cree que se ha debilitado la presentación de la vacancia?

Confiamos en que el Congreso se conduzca con la mayor serenidad, responsabilidad y desestime el proceso de vacancia.

Mañana (hoy) se ve la censura contra la ministra de Economía ¿es otra crisis más?

Sin duda.

¿Qué tan debilitado queda el Ejecutivo?

Bueno, sin duda el Ejecutivo ya está debilitado y el presidente, en los meses le quede, debe aprender a convivir con el Congreso, hacer esfuerzos por dialogar, hacer esfuerzos por hallar puntos de encuentro.

Lo que sucede, ¿afecta a la población en el aspecto económico?

Por supuesto. Si ya la crisis (sanitaria) hace que la gente reduzca su vocación de consumo, la crisis política hace que cualquier inversión, tanto nacional como extranjera, se retraiga, y eso genera menos trabajo y, por lo tanto, haya menos posibilidades de que el Estado cuente con recursos para coberturar la crisis sanitaria.

Perfil de Walter Gutiérrez

Defensor del pueblo

Abogado por la universidad de San Martín de Porres. Con diploma y programa de especialización en Derechos Humanos, maestría en derecho empresarial y un doctorado en la Universidad de Sevilla.