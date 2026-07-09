Los organismos electorales solicitaron recursos adicionales para garantizar las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 al advertir un déficit presupuestal. Incluso dijeron que los comicios estaban en riesgo. Sin embargo, el viceministro de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Calderón, rechazó esta tesis.

“El presupuesto que tienen los organismos electorales para hacer frente a las elecciones en el presente año es de 2,271 millones, y (...) registra una ejecución de 1,187 millones”, indicó a Canal N.

Cálculos. Calderón restó ambas cifras para señalar el saldo pendiente.

“Existen 1,085 millones de soles que garantizan la continuidad del proceso electoral”, sostiene.

El funcionario también desglosó el presupuesto específico del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“Se le asignó en el presupuesto 2026 cerca de 60 millones, pero el Reniec en términos generales tiene un presupuesto asignado de 511 millones y a la fecha ha ejecutado un poco menos de la mitad”, explicó.

Calderón agregó que el proyecto de ley de crédito suplementario lo aumentará.

“Existen 325 millones adicionales al monto que he señalado (...) tenemos certeza de que no (debería decirse) que está en riesgo el proceso electoral de los próximos meses”, argumentó.

Contraste. El economista Miguel Alzamora criticó la interpretación del MEF sobre la disponibilidad de recursos.

Según su análisis, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de los organismos electorales asciende actualmente a S/2,399 millones, de los cuales se había ejecutado S/1,240 millones, equivalente al 52 %.

Alzamora sostuvo que el saldo presupuestal, que asegura el viceministro, es el presupuesto conjunto de los entes electorales y no exclusivamente alos recursos para financiar las próximas Elecciones Regionales y Municipales.