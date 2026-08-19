La Fundación Teletón Perú llegó a Cusco con la Gira Teletón 2026, continuando el recorrido nacional que busca acercar a las regiones los resultados de la labor realizada gracias a la solidaridad de millones de peruanos y compartir la emoción de una causa que lleva más de cuatro décadas uniendo al país.

La gira tiene un doble propósito: rendir cuentas sobre el impacto concreto de los recursos recaudados y llevar a las regiones la experiencia y el espíritu de la Teletón, haciendo que ciudadanos, familias, voluntarios y aliados sean parte de esta movilización antes de la jornada central del próximo 11 y 12 de septiembre.

La jornada comenzó con una rueda de prensa en el auditorio del Hotel Cienciano donde Fundación Teletón Perú presentó los principales resultados alcanzados en la región y explicó el impacto de los recursos destinados a la rehabilitación de niñas y niños. “Venir a Cusco también significa volver para contar qué hemos hecho con la confianza que las personas depositaron en nosotros. Cuando hablamos de 16 mil atenciones en la región, hablamos de terapias, acompañamiento profesional y de niñas y niños que han podido continuar avanzando en sus procesos de rehabilitación. Eso es lo que queremos poner delante de la ciudadanía: resultados concretos”, señaló Sergio León, CEO de Fundación Teletón Perú.

León destacó que uno de los principales objetivos de la gira es fortalecer el vínculo de Teletón con las regiones a partir de la transparencia, pero también del reconocimiento a quienes hacen posible esta labor año tras año. “Cada resultado que presentamos en Cusco existe porque miles de personas decidieron sumarse. Por eso esta gira también es una forma de decir gracias. Queremos encontrarnos nuevamente con las familias, con quienes donaron y nos acompañan, y recordarles que esta Teletón les pertenece: lo que hemos avanzado lo construimos juntos”, agregó.

Luego de la presentación de resultados, la celebración se trasladó a las calles con una gran caravana solidaria que partió desde la Clínica San Juan de Dios Cusco y llegó hasta la Plaza Mayor de Cusco, convocando a voluntarios, aliados, autoridades, familias y ciudadanía para acompañar el recorrido en carro, moto o a pie.

La jornada contó con la participación de Adolfo Aguilar, Ivana Yturbe, Kate Candela, ‘La Misky’, Gabriela Herrera y Diego Chavarry, quienes se sumaron a esta celebración. Con esta nueva parada, la Gira Teletón 2026 continúa recorriendo el país.

Los organizadores mostraron que en 2025, la solidaridad de los peruanos permitió recaudar S/ 9’168,509, monto que permite financiar procesos de rehabilitación durante 2026. Para este año, Fundación Teletón Perú proyecta alcanzar a nivel nacional más de 180 000 atenciones de rehabilitación y beneficiar a más de 1 000 niños. En Cusco, la proyección para 2026 es realizar más de 22 000 atenciones de rehabilitación.

“Este 2026, la Teletón tiene una nueva meta: alcanzar S/ 9’168,510, un sol más de lo logrado el año pasado, para seguir haciendo posibles procesos de rehabilitación y mejores oportunidades para niños de distintas regiones del país. Las donaciones ya pueden realizarse mediante Yape al 989 361 677, el botón Donaciones de la Banca Móvil BCP, teleton.pe y las cajas de Plaza Vea, Vivanda, Mass, Makro y Promart”, acotó Sergio León.