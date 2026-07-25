La elección de la Mesa Directiva del Senado comienza a tomar forma. Hasta el momento, dos listas fueron inscritas para competir por la conducción de la Cámara Alta durante el periodo anual de sesiones 2026-2027.

La votación se realizará este domingo a las 12:00 horas, según informó la Junta Preparatoria del Senado.

La primera fórmula fue presentada de manera conjunta por Fuerza Popular y Renovación Popular. La candidatura a la presidencia está encabezada por Miguel Ángel Torres, de Fuerza Popular, mientras que Alejandro Muñante, de Renovación Popular, postula a la primera vicepresidencia. La lista también incluye a Nilza Chacón, de Fuerza Popular, como segunda vicepresidenta, y a Edgar Mancha Pineda, de Renovación Popular, para la tercera vicepresidencia.

La segunda propuesta corresponde al bloque Consenso por la Democracia, integrado por Ahora Nación, Obras, Partido del Buen Gobierno y Juntos por el Perú. La lista tiene como candidato a la presidencia del Senado a Daniel Hugo Barragán Coloma, de Obras. Lo acompañan Jaime Quito Sarmiento, de Juntos por el Perú, para la primera vicepresidencia; Jaime Ricardo Delgado Zegarra, de Ahora Nación, para la segunda; y Nora Bonifaz Carmona, del Partido del Buen Gobierno, para la tercera vicepresidencia.

Además de disputar la Mesa Directiva del Senado, Consenso por la Democracia también presentó su fórmula para la Cámara de Diputados, encabezada por Óscar Reto Otero, del Partido del Buen Gobierno.