MESÍAS GUEVARA AMASIFUÉN: “Raúl Diez Canseco es un militante más”

¿A qué atribuye el triunfo de Acción Popular en estas elecciones?

El triunfo de AP a nivel nacional lo atribuyo, en primer lugar, a que el partido está lejos de los escándalos de corrupción que han afectado a otros. También a la buena imagen que nos han dejado Fernando Belaunde Terry y Valentín Paniagua. Asimismo, al buen trabajo orgánico que viene haciendo la militancia a nivel nacional y a nuestros diversos líderes que han hecho su trabajo en los ámbitos municipal y regional.

¿El reposicionamiento de AP como primera fuerza política va a ayudar o a agudizar los conflictos en la cúpula del partido?

El reposicionamiento tiene que, en primer lugar, ayudarnos. Ahora, todos los militantes, y de manera muy particular los líderes nacionales, tenemos la obligación de amarrar nuestras ambiciones personales, lo cual significa actuar con absoluta responsabilidad, prudencia al momento de dar declaraciones y, sobre todo, en nuestra actuación. Eso es lo que la coyuntura nos exige a todos los militantes.

Al decir “frenar las ambiciones personales” ¿se refiere obviamente a Diez Canseco, Barnechea, Jorge Muñoz, Lescano, Vitocho...?

Yo hablo por todos. Principalmente por aquellos que quieren ser candidatos en el 2021. Tienen que actuar con mayor serenidad, prudencia, responsabilidad . Invocarles a que no caigan en la desesparación. Al contrario, que den las muestras de madurez política y liderazgo que los momentos actuales exigen.

Diez Canseco dijo el martes que la ropa sucia se lava en casa. Además, lo llamó agorero de la mala suerte por decir que estas elecciones serían el Waterloo de AP y le pidió que ofrezca disculpas, ¿lo hará?

Lo que le puedo decir al señor Diez Canseco es que siga el camino de Belaunde. Yo nunca me opuse a que AP participe en este proceso electoral, al contrario. Me puse del lado de la cuestión de confianza del presidente Vizcarra para que esto culmine en la disolución del Congreso. Por eso le invoco a que actúe dentro de los cánones partidarios de hablar con la verdad (...). Lo que dije es que la victoria del 26 de enero, si no lo manejamos de manera adecuada, puede ser nuestra derrota del 2021. Para mí, el señor Diez Canseco es un militante más. No sé por qué se da tantas atribuciones de que yo, como presidente del partido, me pueda estar refiriendo a él. Le digo públicamente que se ponga el overol y que asuma el lugar que le corresponde. Él no tiene un cargo partidario nacional ni regional. Es un militante con trayectoria y ese es el lugar que le corresponde. Nunca me he referido a él. Últimamente se ha dedicado a hablar de mí y creo que ve fantasmas.

Perfil

Mesías Guevara

Político e ingeniero. Presidente de AP y actual gobernador regional de Cajamarca. Fue congresista de Acción Popular (2011-2016). Ocupó el cargo de secretario general nacional de AP entre los años 2007 y 2009.