La integrante de la Comisión Permanente, Milagros Salazar, pidió a Keji Fujimori evaluar la posibilidad de retornar a Fuerza Popular, pese a que el excongresista asegurara que no se siente representado por la agrupación política.

Desde la sede del Legislativo, la fujimorista consideró oportuno que el hijo del expresidente Alberto Fujimori analice esa posibilidad ahora que el inicio de la legislatura del nuevo Congreso se encuentra próximo.

“No lo he escuchado, no he visto sus declaraciones (Kenji Fujimori). Cada uno es libre de opinar... ahora se inicia un nuevo Congreso que lo evalúe y que se anime para juntarse con Fuerza Popular”, subrayó.

(Video: Óscar Cornetero)

En ese sentido, Milagros Salazar refirió que las puertas del partido político están abiertas para el exlegislador fujimorista, así como las personas que confían en el grupo liderado por Keiko Fujimori.

“Están abiertas las puertas para todos, él (Kenji Fujimori) es bienvenido como cualquier persona que quiera confiar en Fuerza Popular como legado del ingeniero Fujimori y ahora con la líder Keiko Fujimori”, expresó.

Al ser consultada si las exlegisladoras fujimoristas Rosa Bartra y Yeni Vilcatoma quienes postularon a la reelección esta vez por Solidaridad Nacional, Salazar respondió: “Depende de ellas, nosotros invitamos a las personas que confían en Fuerza Popular, en el plan Perú para que puedan inscribirse”.

En último lunes, Kenji Fujimori manifestó que no se siente representado por Fuerza Popular, al precisar que esta agrupación destruyó la gobernabilidad y la economía del país.

El hermano de Keiko Fujimori declaró sobre el tema al término de la audiencia preliminar de control de acusación fiscal en su contra y de los exlegisladores Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez investigados por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias tras ser acusado de evitar la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski en el 2018.