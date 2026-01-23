El Ministerio del Interior (Mininter) informó este jueves, que declaró nulo el proceso de contratación para la adquisición de un avión multipropósito destinado a la Policía Nacional del Perú (PNP), luego de una serie de denuncias y cuestionamientos públicos relacionados con el origen, modelo y año de fabricación de la aeronave ofrecida.

A través de un comunicado oficial, la entidad precisó que el procedimiento de adquisición se inició antes de la actual gestión, encabezada por el ministro Vicente Tiburcio, y que la decisión de anularlo se tomó tras recabar información de las instancias correspondientes y en estricto cumplimiento del marco legal vigente.

La cartera a cargo del ministro Tiburcio, remarcó que no se llegó a suscribir ningún contrato ni se realizó desembolso alguno de recursos públicos, descartando así un perjuicio económico al Estado.

La controversia surgió luego de que se conociera que la empresa proveedora, Aeroexpress, con sede en Emiratos Árabes Unidos, habría ofrecido una aeronave presentada como nueva. Sin embargo, diversas alertas advirtieron que el modelo en cuestión solo se fabricaba en Ucrania y que su producción habría cesado en 2014, lo que generó dudas sobre la viabilidad y autenticidad de la oferta.

Resolución que anula la compra del avión An-74.

Ante estos cuestionamientos, el Ministerio del Interior solicitó la intervención de la Contraloría General de la República, así como de su Oficina General de Integridad Institucional, a fin de evaluar el caso y sustentar la nulidad del proceso conforme a ley.

De manera complementaria, la entidad dispuso que el expediente sea remitido a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, al Órgano de Control Institucional (OCI) y a la Procuraduría Pública, para que adopten las acciones que correspondan dentro de sus competencias.

Finalmente, el Mininter reiteró que deslinda cualquier responsabilidad respecto a la fallida contratación de la aeronave y sostuvo que la decisión de anular el proceso responde a la necesidad de garantizar la transparencia y el correcto uso de los recursos públicos.