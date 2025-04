Este martes 1 de abril, el ministro de Salud, César Vásquez, anunció la destitución de Sonia Delgado Céspedes, recientemente designada como nueva directora de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), órgano regulador del sector farmacéutico.

Como se recuerda, el gobierno decidió destituir a Moisés Mendocilla, por ese motivo, Delgado Céspedes ocupó su cargo.

Ante la Comisión de Salud del Congreso de la República, Sonia Delgado señaló que no forma parte del partido APP.

“Debo decirles a la prensa que se encuentra presente y a cada uno de los congresistas de que yo no formo parte de APP”, expresó.

“Aquí tengo un documento que he presentado hace un año pidiendo desafiliación por afiliación indebida y está emitido por el JNE, no es invento mío. No pertenezco a APP, ni a ningún partido político, desconozco las razones de que por qué en el 2007 me vincularon a ese partido político”, añadió.

La designación de Sonia Delgado Céspedes generó críticas porque es una exmilitante de Alianza para el Progreso (APP), grupo político al que pertenece el actual titular de Salud.

Delgado fue decana del Colegio Químico Farmacéutico en 2023 y 2024 y, de esa época, tiene algunas fotos junto a Luis Kanashiro Chinen, el aún director técnico de Medifarma. El nombramiento se oficializó mediante la Resolución Ministerial 226-2025/MINSA, publicada ayer con la rúbrica del ministro de Salud.

Además, estuvo afiliada a APP desde febrero de 2006 hasta abril de 2007, según el padrón del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

También posee la droguería Dolpher, que brinda servicios de asesoría para obtención de Registros Sanitarios de productos farmacéuticos y dispositivos médicos (que otorga la Digemid).