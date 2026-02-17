El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú solicitó la remoción del presidente del directorio de Sedapal, luego de las denuncias difundidas en un reportaje televisivo y de los cuestionamientos sobre la gestión de la empresa estatal.

En el Oficio N° 004-2026-VIVIENDA/GA, el viceministro de Construcción y Saneamiento, Luis Hernán Contreras Bonilla, informó que se solicitó la renuncia inmediata de Hugo Obando Concha como presidente del directorio de Sedapal. Asimismo, precisó que, de no concretarse la renuncia, se pidió formalmente a FONAFE proceder con su remoción.

De acuerdo con el documento, la solicitud se basa en una denuncia difundida el 15 de febrero de 2026 en el programa Cuarto Poder, que reveló que Javier Muñoz Pretel, afiliado al partido Somos Perú, desempeñaba funciones en Sedapal sin contar con contrato. El oficio indica que este hecho cuestiona la idoneidad y el cumplimiento de los procedimientos de contratación en la alta dirección de la empresa.

El documento señala además que se habrían efectuado cambios en jefaturas sin respetar los perfiles ni los procedimientos establecidos para su designación. Asimismo, advierte que la acumulación de denuncias e irregularidades podría afectar negativamente la gobernanza y la solvencia de la empresa.

En un segundo documento, bajo el asunto “Acciones de Supervisión a Sedapal”, el jefe de gabinete de asesores del ministerio, Pavel Navarro Gutierrez, solicitó intervenir respecto al reportaje difundido el 1 de febrero de 2026, titulado “Sedapal: Ruptura Financiera, pero planillas jugosas”.

El reportaje señala la existencia de bonos, asignaciones y pagos adicionales recurrentes, así como incentivos y reparto de utilidades. Por ello, se pidió que Sedapal remita un informe detallado sobre lo señalado respecto a las supuestas “planillas jugosas”.

Asimismo, se pidió que el presidente del directorio de Sedapal explique por qué no asistió —pese a estar convocado— a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso de la República el 5 de febrero de 2026 a las 9:00 a. m., donde se abordó el aumento de la tarifa de agua potable y el rebalanceo tarifario para los usuarios de Lima y Callao.

La solicitud de remoción fue presentada en Lima el 16 de febrero de 2026, de acuerdo con los documentos oficiales del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Perú.