La ministra de Cultura, Sonia Guillén, renunció a su cargo este viernes debido a los cuestionamientos por la contratación del compositor Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, para “actividades motivacionales y otros servicios” por parte de su sector, según informaron fuentes de Correo.

Su dimisión se produce horas después de que el Gabinete Ministerial recibió el voto de confianza por parte del Congreso de la República.

La saliente ministra fue la novena titular del Ministerio de Cultura desde julio de 2016 y ocupó el cargo desde el pasado 7 de diciembre del 2019 hasta la fecha.

El martes pasado, Guillén indicó que puso su cargo a disposición del mandatario y dijo sentirse “avergonzada” por el pago de S/ 30.000 al referido compositor y reconoció no haber estado al tanto de su contratación.

“He puesto mi cargo a disposición porque es un tema clamorosamente desagradable. Me siento mal, tengo que decirlo. [...] No lo conocía pero comparto la indignación y me cabe investigar y actuar”, sostuvo en una entrevista con el diario “La República”.

La titular del Ministerio de Cultura aseveró que el “contrato tan inoportuno” de Richard Cisneros debe ser investigado y aseveró que al conocer esta información ha tomado las medidas respectivas.

“Cuando un caso como este salta se tiene que investigar y lo que uno tiene que hacer políticamente es lo que hemos hecho: cancelar el contrato, abrir la investigación y hacer accesibles nuestros archivos”, señaló.

La semana pasada se dio a conocer que el cantautor cobró S/ 30.000 del Ministerio de Cultura por el servicio de “ejecución de actividades motivacionales a través de conferencias virtuales para mejorar el rendimiento laboral, personal y social de los servidores”.

Un informe del programa televisivo de Magaly Medina reveló que Cisneros habría hecho distintos trabajos por lo cuales recibió un monto total cercano a los S/ 175.000 desde el 2018.