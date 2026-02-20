La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Lesly Shica, se pronunció sobre su posible permanencia en el cargo luego de que José María Balcázar asumiera la Presidencia de la República. En declaraciones para Canal N, dejó en claro que esa determinación recae exclusivamente en el nuevo mandatario.

Shica planteó que quien ejerce la función pública con verdadera vocación de servicio debe estar dispuesto a ceder el paso cuando el contexto lo exige. Indicó que corresponde a Balcázar la libertad de conformar el equipo de gobierno que considere más conveniente.

#EnVivo



La ministra Lesly Shica señaló que seguirá sirviendo al país con o sin cargo, enfatizando la vocación y el espíritu de desprendimiento de funcionarios públicos



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/FIIqCPNzjp — Canal N (@canalN_) February 20, 2026

La funcionaria evitó adelantar una posición sobre su continuidad tras recibir una propuesta formal. En esa línea reiteró que esa es una potestad que le pertenece únicamente al presidente.

Shica también destacó que el gabinete en su conjunto ha asumido el cambio de conducción con madurez institucional. Señaló que su compromiso con el país se mantiene independientemente de si ocupa o no un cargo en el Ejecutivo.

La ministra recordó que acumula más de diez años de trayectoria en la administración pública. Para ella, el servicio al Estado representa tanto una carrera profesional como una opción de vida.

En ese marco, resaltó los resultados alcanzados en los programas sociales a su cargo. Mencionó el trabajo articulado con el Ministerio Público y la Fiscalía de la Nación en la supervisión de los procesos vinculados a esas prestaciones.

Precisamente desde la sede de la Fiscalía, Shica informó que el MIDIS suscribió un convenio institucional con esa entidad. El acuerdo busca fortalecer el control y la prevención en la entrega de los programas sociales a nivel nacional.