El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, respaldó a Dina Boluarte por las críticas que recibe.

Durante una actividad oficial en la región San Martín, el titular del MTC emitió un discurso donde no solo destacó los proyectos del MTC, sino elogió a la mandataria.

“Nuestra presidenta, Dina Boluarte, no descansa pensando en el desarrollo del país, pensando en ustedes. No importan los insultos, no importan las calumnias. Ella lidera este trabajo, y nos instruye para estar al lado del pueblo y de las comunidades”, expresó Sandoval.

Asimismo, el ministro cuestionó que algunos sectores critiquen las actividades que realiza su gobierno, afirmando que dichas opiniones negativas están alejadas a la realidad.

“No importa que cada vez que se inaugura una obra, algo tengan que decir mediáticamente para distorsionar lo que realmente el pueblo mira y observa con realidad y objetividad”, agregó.

Además, César Sandoval no dudó en señalar que los medios de comunicación no difunden este tipo de actividades luego de que anunciara que se estará construyendo un puente Bailey para la mencionada región.

“¡Todo escuchando el pedido de la autoridad! Este es un hecho real y concreto. Esto es lo que los medios de comunicación no dicen. Esto es lo que lidera la presidenta Dina Boluarte. ¡Obras y más obras para los pueblos del interior del país! Ella escucha el pedido a través de sus ministros, y nos instruye que estemos al lado de ustedes”, concluyó.