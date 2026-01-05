El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, afirmó que las tasas de homicidios y extorsiones en el país se han reducido en los últimos meses, defendiendo la estrategia del Gobierno de José Jerí contra la inseguridad ciudadana. Según el funcionario, las cifras de criminalidad entre octubre y diciembre de 2025 muestran una disminución respecto al mismo periodo del año anterior.​

Durante un operativo del INPE que trasladó a 100 reclusos hacia el penal de Challapalca, Martínez fue consultado por la prensa sobre las medidas que adoptaría el Gobierno frente a los recientes hechos violentos en la capital, como asesinatos en . El ministro evitó responder directamente, pero destacó los avances en materia de seguridad.​

“La tasa de incidencia de homicidios, extorsiones, sicariato y secuestros ha bajado, lo cual quiere decir que la estrategia que está tomando el Gobierno es correcta. Estamos golpeando sistemáticamente a las organizaciones criminales y lo vamos a seguir haciendo sin descanso”, declaró Martínez.​

El titular de Justicia también informó sobre los avances en la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), organismo que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y al Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).​

“He estado en una reunión con el presidente y otras autoridades viendo los avances de la SUNIR. Efectivamente, está prevista la publicación del Decreto Legislativo que la crea para enero de 2026”, anunció el ministro.​

Aunque Martínez destacó la reducción de la criminalidad, no brindó cifras oficiales que respalden sus afirmaciones. El funcionario se limitó a señalar que las medidas implementadas por el Ejecutivo están “sirviendo” y que continuarán en esa línea bajo la disposición del presidente José Jerí.