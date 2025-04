Este martes, el ministro de Salud, César Vásquez, se presentó junto a los gerentes de Medifarma y la clínica Sanna, ante la Comisión de Salud y Población del Congreso para responder por el caso “suero defectuoso” que dejó actualmente a cuatro fallecidos en todo el país.

El titular del Minsa indicó que publicarán “un decreto de urgencia que va a permitir, sin devolverle el registro sanitario a la empresa y se pueda usar los lotes que están en los hospitales y que han pasado doble control de calidad y están al 100 % de usar”.

Asimismo, indicó que Medifarma abastece al 85% del sector público, además de que su “estrategia” es generar una incertidumbre de desabastecimiento.

Vásquez expresó también que con dicho decreto aprovecharán en facilitar los trámites para nuevos registros sanitarios y de esa forma “abrir el mercado”, ya que estos “oligopolios hacen mucho daño al país”.

“Hicieron mala producción y no respetaron las leyes porque no hicieron un control de buena calidad. Nosotros protegemos a la población y volvimos a hacer control de calidad y compramos los más de 10 millones de frascos el año pasado, que son para este 2025. Por eso, no están en el sector púbico”, manifestó.

En otro momento, el ministro de Salud aclaró que en el 2024 se denunció de manera formal a Medifarma y los acusó de que junto a 14 laboratorios eran parte de una red criminal que concertaban precio en licitaciones en Cenares.

Ministro César Vásquez acusa a Medifarma de “errores criminales” en suero contaminado

El ministro de Salud, César Vásquez, acusó a la empresa Medifarma S.A. de cometer “errores criminales” en la producción del suero fisiológico contaminado que causó la muerte de tres personas.

Durante su intervención ante la Comisión de Salud del Congreso, el titular del Minsa aseguró que la farmacéutica no realizó controles de calidad antes de distribuir el producto, actuando con negligencia.

“El problema con Medifarma no fue solo un error. No hicieron control de calidad y lo soltaron al mercado, sin importar las consecuencias. Lo más grave es que esto ocurrió en establecimientos de salud privada, donde tampoco hicieron pruebas antes de usarlo”, denunció Vásquez.

Además, el ministro reveló que grupos empresariales y laboratorios farmacéuticos buscan forzar su salida del cargo como represalia por haber denunciado, en julio de 2024, una presunta “red criminal” de 14 laboratorios que manipulaban licitaciones y concertaban precios.

Según Vásquez, estas empresas estarían impulsando una campaña mediática en su contra.

Frente a la crisis sanitaria, el Minsa emitió una alerta y ordenó el cierre temporal de la planta de Medifarma. El ministro aseguró que no teme ser destituido y continuará enfrentando a los intereses que, según él, ponen en riesgo la salud pública.