Unas declaraciones consideradas “desleales” por los gremios del sector ha sido el detonante para que los gremios médicos le retiren su respaldo al ministro de Salud, Víctor Zamora, Todos los decanos regionales del Colegio Médico del Perú (CMP) acordaron ayer solicitar su renuncia al presidente Martín Vizcarra.

El malestar de los galenos surgió con la respuesta de Zamora el último sábado, al ser consultado por la demora en el traslado de Iquitos a Lima, de personal médico infectado por el coronavirus.

El titular de Salud respondió que “desde el punto de vista legal y constitucional, todos los profesionales son igual de ciudadanos que el resto de nosotros”.

Más tarde, diferentes gremios médicos pedían su dimisión. Zamora salió ayer al frente de las críticas y aclaró que su cargo está en manos del presidente de la República.

“Yo sigo trabajando por mi país. Soy médico y me duele la situación que está pasando Iquitos y la situación de las familias de los médicos”, indicó en Canal N.

Destacó que su permanencia o no en el puesto “no cambiará la situación de precariedad en el sistema de salud”.

Tiempo después, mientras encabezaba una intervención en el mercado Ciudad de Dios, en San Juan de Miraflores, reiteró su posición y dijo que su cago “está en evaluación del presidente constantemente”.

Consecuencias

El titular de Salud no ofreció disculpas por sus expresiones, situación que desencadenó la renuncia de Ciro Maguiña, vicedecano del CMP, al comité de expertos que trabaja en el Minsa en la lucha contra el COVID-19.

El médico infectólogo calificó de “lamentable” las declaraciones de Zamora. “He decido retirarme del comité de expertos porque me siento dolido como médico del maltrato a la orden; no puedo seguir avalando a una persona que nos ha dañado. He llorado, pero decido dar un paso al costado”, sostuvo en RPP.

Horas después, Maguiña comentó a Correo que por decisión unánime de los 27 decanos regionales de todo el Perú y del Comité Ejecutivo Nacional, se solicitará al presidente Martín Vizcarra la remoción de Zamora del cargo de ministro de Salud.

Decisiones. Los representantes del Colegio Médico se reunieron cerca de cuatro horas para determinar las acciones a seguir por las declaraciones de Víctor Zamora.

Su decano, Miguel Palacios, fue el encargado de anunciar que los acuerdos tomados se adoptaron por unanimidad.

En conferencia de prensa, explicó que elaboraron un listado sobre las diferentes deficiencias que han observado en las acciones del titular de Salud.

“Deficiencias que están trayendo como consecuencia falta de medicamentos, oxígeno, recursos humanos y otra serie de carencias”, dijo.

Sin embargo, aseguró que las palabras vertidas en una emisora hace unos días, “ha sido la gota que ha colmado la paciencia a los médicos”.

Palacios no solo confirmó que pedirán la remoción de Zamora ante el presidente Martín Vizcarra, sino que además hizo un llamado para que los miembros de la orden médica, que actualmente colaboran en el Minsa, renuncien a las comisiones.

“También se acordó encargar al Consejo Regional para que elabore el documento respectivo con el fin de iniciar un proceso ético y disciplinario al doctor Zamora”, agregó.

Críticas

El decano fue enfático al referirse a las declaraciones de Zamora. “No saber diferenciar ni tampoco priorizar la atención respecto a equipos de salud, han permitido escuchar esas infelices expresiones que han originado la indignación de todos los médicos del Perú”, sostuvo.

Aseguró que un cambio en la cartera será de ayuda para levantar la moral de los profesionales de la salud.

“Con la nueva autoridad que el Gobierno elija los médicos se van a sentir representados por alguien que sí los defienda. Esperamos que tenga las reacción esperada”, sostuvo.

Respuesta

Luego de las polémicas declaraciones de Zamora y el llamado de atención de los gremios, el premier Vicente Zeballos supervisó, personalmente, la noche del último domingo, el traslado del personal médico afectado.

El representante del Ejecutivo acudió al Grupo Aéreo N° 8 para supervisar la llegada del avión presidencial y de otros dos vuelos privados que trasladaron personal médico procedente de la ciudad de Iquitos.

En el primer avión llegaron 4 médicos, en el segundo 3, mientras que en el presidencial estuvieron 20 personas entre médicos, enfermeras y obstetras

“Entiendo que hay un grupo importante de médicos, enfermeras y de ciudadanos que requieren de una atención urgente y traslado a la ciudad de Lima, y estos vuelos no van a cesar cuando las necesidades así lo demanden”, señaló Zeballos a la prensa luego de conocidas las polémicas declaraciones de Zamora.

Cabe precisar que aún hay 7 médicos en Iquitos conectados a un ventilador mecánico que requieren venir a Lima, por lo que el CMP hizo un llamado -una vez más- al Gobierno con el objetivo de trasladarlos.

Respaldo

El premier Zeballos defendió ayer la gestión de Zamora y aseguró que no hay ninguna “diferenciación” en el Gobierno para la atención de pacientes afectados por el coronavirus.

“El ministro de Salud, Víctor Zamora, viene asumiendo una encomiable labor en una situación bastante completa y delicada. No está focalizado en Lima, sino en todo el país, en una dimensión nacional, y obviamente tiene que prestar atención a todos los espacios que requieran la atención del Ministerio de Salud”, dijo.

Además, al ser consultado por la permanencia de Zamora en el gabinete, aseguró que no se está evaluando su renuncia.

“He escuchado obviamente un comentario, hago mía la opinión del Colegio Médico, que sí lo está poniendo a consideración, se evaluará, pero en principio no existe ninguna disposición al respecto”, aseguró.