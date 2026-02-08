El ministro del Ambiente, Miguel Ángel Espichán, respaldó al presidente José Jerí Oré tras la revelación de que cinco jóvenes obtuvieron contratos con el Estado después de reunirse con el mandatario en Palacio de Gobierno. Un dato que llamó particularmente la atención y también generó cuestionamientos es que algunas de estas visitas se extendieron hasta la medianoche.

Durante el evento “Perú en Bici”, el representante del Ejecutivo manifestó en Canal N que todo el Gabinete Ministerial está del lado del presidente y aseveró que las mujeres “sí cumplían con el perfil profesional” para prestar sus servicios en el aparato estatal.

“Todas las contrataciones que se han hecho, han sido dentro del marco normativo. Nosotros, como Gabinete, confiamos en el presidente, respaldamos las actividades, él lidera el Gabinete, lidera trabajando 24/7 denodadamente y, al igual que las contrataciones que se han hecho en Palacio de Gobierno, también en los ministerios, se hacen dentro del marco normativo. La incorporación de profesionales se hace verificando el perfil”, sostuvo Espichán.

Contrataciones cuestionadas

Según información revelada el domingo 1 de febrero en América TV, Guadalupe Vela Ramírez obtuvo dos órdenes de servicio: una con el Seguro Social de Salud (EsSalud) por 6,330 soles y otra con el Fondo de Apoyo Gerencial al Sector Público (FAG) del Ministerio del Ambiente por 11,000 soles.

Cristina Beraún Rojas obtuvo un contrato por 6,500 soles para realizar el servicio de análisis de comunicación interna en el Despacho Presidencial. Violeta Veas Otero fue designada jefa de la Secretaría Nacional de la Juventud del Ministerio de Educación en noviembre pasado.

Fiorela Melgarejo Sánchez también logró un contrato para el Despacho Presidencial por 11,000 soles. Alicia Camargo, quien acompañó a Jerí a una tienda del empresario chino Zhihua Yang, fue contratada en la Secretaría General de Palacio en octubre último.

Contraloría solicita información

A raíz de la controversia, la Contraloría General de la República, a través de un oficio enviado al subsecretario general del Despacho Presidencial el 3 de febrero, solicitó información sobre las contrataciones de Rubiel Cristina Beraún Rojas, Fiorella Jannette Melgarejo Sánchez y Alicia Alexandra Camargo Leiva.

El órgano de control requirió copias de las órdenes de servicio o contratos suscritos entre octubre de 2025 hasta la actualidad, comprobantes de pago, conformidades de servicio y órdenes de pago que acrediten los pagos realizados.