El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, indicó estar de acuerdo con la propuesta del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, sobre declarar en estado de emergencia a la Policía Nacional. El titular del Mininter dijo que se necesita comprar más vehículos y equipos para poder repotenciar sus labores.

“La declaratoria en emergencia a la Policía Nacional del Perú. Como ministro del Despacho del Interior, debo manifestar que estoy absolutamente de acuerdo, señor presidente (del Congreso). La Policía Nacional del Perú necesita ser declarada en emergencia. Y necesita ser declarada en emergencia no solamente para equiparla, sino también para la compra de más vehículos, más equipos de protección, más armas, el mejoramiento de infraestructura y el fortalecimiento de los recursos humanos”, expresó Santiváñez.

Además, Juan José Santiváñez señaló que el sector privado donó 300 millones de soles a dicha cartera que será destinado para la seguridad.

“La Sociedad Nacional de Industria, Adex y todo el grupo de empresas le están donando al Ministerio del Interior 300 millones de soles para la seguridad. Sabemos perfectamente a qué nos estamos enfrentando. Son organizaciones criminales que traspasan nuestras fronteras”, manifestó.

Sobre la seguridad, el titular del Mininter cuestionó que solo el 4% de las personas detenidas tienen una condena y llevadas a prisión.

“Hay aproximadamente 320 mil detenidos en flagrancia y también requisitoriados judiciales. Solo el 4% está en prisión. Y esa no es responsabilidad del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior detiene, captura y pone a disposición de la justicia. Esa es nuestra labor. Nosotros no acusamos, no somos fiscales, no somos jueces. Nuestra labor es investigar para detener”, sostuvo.

“Ayer ha sido la captura de una organización criminal dedicada al secuestro, que había secuestrado a una empresaria en San Martín de Porres. Los 14 criminales internacionales fueron capturados por la Policía Nacional (...). La pena de esta detención fue que entre los capturados había un sicario, alias ‘Chucho’, que ya había disparado a dos policías Terna. A este sicario ya lo habíamos detenido el 22 de octubre de 2024 y lo habíamos puesto a disposición del Ministerio Público. Y ayer estaba libre. Y no entendemos”, concluyó.