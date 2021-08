Ministro del Interior asegura que no renunció a la fiscalía porque "no tenía la certeza" de su designación

El ministro del Interior, Juan Carrasco, aseguró que no renunció a su cargo de fiscal hasta este lunes porque “no tenía la certeza” de su designación en el gobierno de Pedro Castillo hasta cuando juró al cargo el pasado jueves 29 de julio.

El integrante del gabinete reveló que optó por pedir licencia sin goce de haber del Ministerio Público en lugar de renunciar porque no quería “arriesgar su estabilidad laboral”

“Como todo cargo de confianza, no se puede decidir o en todo caso no se puede concretar hasta que no se dé el momento de la juramentación. Solo había una propuesta. Me la hizo el propio presidente (Pedro Castillo) y definitivamente había la propuesta y hasta el mismo 29 no existía la certeza de esa juramentación”, sostuvo en diálogo con RPP.

“Me asesoré con especialistas en derecho constitucional y habían dos caminos. El primer camino era renunciar, pero si tenía solamente una propuesta y no existía el acto jurídico que era la juramentación y tenía que optar por un acto menos gravoso para mi situación laboral [..] Yo no estaba seguro, estaba propuesto, pero no estaba seguro”, señaló.

Carrasco indicó que dimitió al cargo de fiscal 4 días después de su juramentación porque “en la primacía de la realidad” recién asumió el sector del Interior este lunes y por ello consideró que no ha cometido una infracción constitucional.

“Hemos cumplido con todo el procedimiento de manera transparente. He presentado la licencia en la cual si se obvia que se estaba solicitando para ocupar un cargo de confianza, no se consigna en la resolución”, manifestó.

“El 30 [de julio] se emite la resolución (del nombramiento) y nunca ejercí como ministro desde ese día hasta el día de hoy, no he firmado una sola resolución al cargo de ministro y, desde el principio de la primacía de la realidad, soy ministro desde el día de hoy”, añadió.