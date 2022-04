El ministro del Interior, Alfonso Chávarry, desligó al gobierno de Pedro Castillo de los cuatro decesos que se produjeron en los últimos días.

Como se recuerda, cuatro personas, entre ellas un niño, fallecieron en medio de las protestas y el paro de transportistas reportadas a lo largo del territorio nacional.

“A una señora que la atropellaron en Concepción los manifestantes, vino un vehículo que imprudentemente quiso pasar y la atropella. El segundo muerto es un niño que se cayó al río que estaba lejos de donde estaba la intervención policial”, explicó el ministro en diálogo con la prensa.

Tras indicársele que el menor habría corrido escapando de agentes policiales, según la hipótesis que se maneja, el funcionario negó responsabilidad policial alguna. “Son especulaciones”, afirmó.

“Le han avisado a la policía, han ido 10 policías, todos se han introducido al río y han sacado al niño, que ya había fallecido”, continuó.

En otro momento, Chávarry también precisó que el “tercer fallecido” se trataría de “una persona a la que no le permitieron ir al hospital, que estaba delicado de salud”.

“Nada ha tenido que ver la policía aquí, lo importante de la intervención nuestra es que no ha habido costo social, no ha habido muertes. (¿Cómo que no? Ha habido cuatro muertes) Por parte nuestra no, en enfrentamiento con nosotros no se ha producido muertes. Lo lamentamos mucho, nuestras condolencias a los familiares”, afirmó el ministro.