No es ningún secreto que Perú enfrenta una de las crisis más severas en materia de seguridad en toda su historia republicana. En los últimos meses, el sicariato y la extorsión han aumentado de manera alarmante, causando que el número de fallecidos supere los 1,200 en lo que va del año 2025.

Transportistas, empresarios, emprendedores y otros sectores de la sociedad enfrentan diariamente amenazas de delincuentes que les exigen el pago de un “cupo” para permitirles trabajar sin poner en riesgo sus vidas.

Ante la inseguridad que afecta a gran parte del país, la ciudadanía demanda acciones urgentes al gobierno de Dina Boluarte para detener la criminalidad. En respuesta, el ministro del Interior, Carlos Malaver, se comprometió a reducir la cifra de muertes diarias, que actualmente asciende a seis.

El ministro del Interior reconoció que la tarea no será sencilla, pues desde que asumió el cargo ha enfrentado múltiples dificultades. Entre ellas, destacó la corrupción dentro de la Policía Nacional del Perú, un obstáculo que complica la implementación del plan que tiene el gobierno para recuperar la paz en el país.

“Me comprometo a reducir esa cifra de 6 en lo que dure el gobierno. Esta no es una labor tan fácil porque tenemos que acortar brechas y en el camino también tenemos que luchar a la interna con una gente que nos juega en contra. De que me vale aplicar una buena estrategia si tengo algunos fallidos dentro de la institución”, declaró a Panamericana.

Otro aspecto que ha recibido duras críticas por parte de expertos es la falta de logística y tecnología en la Policía Nacional del Perú. Al respecto, Malaver Odias aclaró que su gestión ha destinado una importante inversión para equipar a los efectivos en la lucha contra la criminalidad.

“La gran inversión que está haciendo este gobierno en seguridad ciudadana. No solamente incrementando esas políticas sino para que se mantengan en otros gobiernos como el plan celador con los 6500 efectivos que estarán en las calles”, agregó.