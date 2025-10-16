El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, decidió pronunciarse luego de los enfrentamientos ocurridos durante las manifestaciones en el Centro de Lima. En referencia a los disturbios del 15 de octubre, afirmó que “todo el Perú ha sido testigo de un ataque contra la Policía Nacional”.

El titular del Interior se presentó de manera urgente ante el Pleno del Congreso para informar sobre los hechos ocurridos durante las protestas sociales de la noche anterior, las cuales dejaron más de 80 heridos y un fallecido identificado como Eduardo Ruiz, un joven de 32 años.

Ante el Pleno del Congreso, Tiburcio solicitó un minuto de silencio en memoria del manifestante fallecido. Asimismo, aseguró que el caso no quedará impune ni será ignorado, ya que la Policía está trabajando para identificar a los responsables de este lamentable hecho.

Luego, el ministro del Interior destacó que el Gobierno respeta el derecho a la protesta; sin embargo, advirtió que no se tolerarán actos de violencia que pongan en riesgo la seguridad ciudadana, el orden público ni la integridad de los agentes del orden, quienes se desplegaron en diversos puntos del Centro de Lima para garantizar el libre tránsito y el respeto de los derechos fundamentales.

“Vengo a dar la cara y a informarles del gran problema que tenemos. Ustedes y todo el querido Perú ha sido testigo de cómo nos han atacado y a la Policía Nacional. Nos habíamos preparado, apenas he asumido el cargo e hicimos todo el planeamiento desde Palacio, con el presidente, el premier, el comandante general PNP y jefes operacionales”, manifestó.

Luego de explicar que el plan de operaciones fue elaborado con el objetivo de garantizar la tranquilidad ciudadana, aunque los hechos superaron las previsiones inicialmente coordinadas con José Jerí y Óscar Arriola, el ministro expresó su absoluto rechazo a cualquier vinculación de efectivos policiales con el asesinato del joven.

En ese sentido, Tiburcio insistió en que no había presencia policial en la zona donde se produjo el trágico suceso, y sostuvo —apoyándose en registros audiovisuales— que los agentes del orden no fueron responsables de alterar el orden en la capital en ningún momento.

“Rechazamos categóricamente las imputaciones que se vienen haciendo de manera irresponsable contra la PNP. En el lugar donde ocurrió este deplorable hecho no hubo presencia de policías”, concluyó.