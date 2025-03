El ministro de Justicia, Eduardo Arana, se refirió este jueves a la huelga de hambre que estaría llevando a cabo el expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo, como medida de protesta ante lo que considera un juicio “politizado” por el presunto delito de rebelión.

Arana señaló que esta decisión es de carácter personal y exhortó al exmandatario a someterse a los reglamentos penitenciarios.

“Que una persona decida no comer o no beber es una decisión personal, nadie puede agarrar a un interno, abrirle la boca y ponerle la comida. Entonces, es una decisión personal”, declaró el ministro durante una conferencia de prensa en Lambayeque.

Sin embargo, hizo un llamado a Castillo, recluido desde diciembre de 2022, a acatar las normas establecidas en el Código de Ejecución Penal y en el reglamento del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Arana también instó al expresidente a no “politizar” su situación jurídica. “Lo que yo como ministro debo decir es: exhortamos a todos los internos, en particular al interno Castillo a que se someta a los reglamentos que están previstos en el Código de Ejecución Penal y en el ordenamiento del INPE y que no politice su situación”, afirmó.

En otro momento, el ministro destacó que el Estado garantiza los derechos de todos los internos, incluyendo el acceso a la alimentación y la atención médica. No obstante, recalcó que no se puede obligar a un recluso a comer si este decide no hacerlo.