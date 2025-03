Un hecho revelado por Cuarto Poder ha generado cuestionamientos a la cartera del Ministerio de Educación. Sucede que el ministro de Educación, Morgan Quero, habría favorecido la contratación de Jhoany Yomona, hija de su sastre personal, Pedro Yomona, por un monto que supera al de muchos profesores en actividad.

El sastre, Pedro Yomona, aceptó que pidió el favor a Morgan Quero para ver si había un trabajo en el Ministerio de Educación (Minedu), a lo que habría aceptado, sin considerar que debería pasar por un proceso regular en cuanto a las contrataciones del Estado.

“Para ver si hay posibilidades y él, bien tajante, me dijo, ¿tiene título? No tengo, ah, no, no pasa nada. Si está estudiando, ah ya, entonces ya no como profesional, sino solamente como una persona de ayudante", dijo Pedro Yomona a Cuarto Poder.

Días después de lo que habría sido la evaluación ministerial llego el contrato para la joven estudiante, mediante un correo a su cuenta personal. Esta contratación, hasta hoy desconocida, enlaza una presunta irregularidad dentro del Minedu.

La hija del amigo y sastre personal de Quero, Jhoany Yomona Coria, ha conseguido lo que miles de egresados aún no logran. Siendo estudiante universitaria, sin título profesional, sin haberse graduado, obtuvo tres órdenes de servicio en la institución, bajo la función de realizar trámites documentarios y atender al ciudadano por un monto de 9 mil 600 soles.

De acuerdo al programa periodístico, desde junio del 2024 hasta ahora Jhoany Yomona ha obtenido órdenes de servicio que suman más de 22 mil soles en total, es decir, recibía una remuneración mensual de 3200 soles.

OTRO CASO

Jhoany Yomona no es la única hija beneficiada con contrataciones en el estado. Melanie Yomona, otra hija del sastre, fue contratada en agosto de 2022 en la Presidencia del Consejo de Ministros con una orden de servicio de 9 mil soles. En el 2023, renovó sus órdenes en junio y agosto de ese año.

RESPONDE

Desde Minedu, aseguran que la contratación de Jhoany en junio, se realizó a solicitud de la oficina de atención al ciudadano. Además, la referida locadora cumpliría con los términos de referencia a trámites documentarios.