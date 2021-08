Después de que Correo informara que los ministros aún no presentan sus declaraciones juradas de intereses (DJI), la Contraloría General emitió ayer un comunicado en el que precisó los plazos para cumplir con tal trámite en virtud a la reciente Ley N° 31227 y a su Reglamento, promulgado en la víspera.

De acuerdo con tales normas, las citadas declaraciones deben presentarse al máximo órgano de control entre el 13 de setiembre y el 1 de octubre de este año; es decir, luego del pedido y respectivo debate del voto de investidura en el Parlamento, programado para el 26 de agosto.

El gerente de Prevención y Detección de la Contraloría, Felipe Chacón, afirmó ayer que las DJI se presentarán en estas fechas debido a que el nuevo Sistema de Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses es más complejo que el anterior.

“Nosotros ya teníamos un sistema, pero no era tan complejo como ahora se ha contemplado en la (nueva) ley. Eso nos ha dado un poco más de trabajo y por eso se está tomando unos días más”, explicó el funcionario.

MÁS DETALLES

El vocero añadió que el sistema recién se habilitará el 27 de este mes y que, a partir de esa fecha, las altas autoridades podrán solicitar su acceso hasta el 10 de setiembre.

Como los plazos solo cuenta días hábiles, desde el 13 de setiembre hasta el 1 de octubre se podrán presentar las mencionadas declaraciones.

Consultado sobre por qué otros funcionarios -como viceministros- sí han colgado sus DJI a diferencia de los ministros de Estado, Chacón respondió que eso se debe a una iniciativa de los funcionarios como parte “de su transparencia”, pero que tales declaraciones no están reguladas ante un órgano de control que supervise la información consignada.

“(Los ministros) también pudieron hacerlo, pero recuerde que eso no tiene valor. Lamentablemente no está regulado por la Contraloría. Cualquier cosa que se dé por parte de los ministros es un hecho no regulado porque no pasó por el órgano de control”, refirió a Correo.

Agregó que es importante presentar las DJI a la Contraloría para evitar -entre otros riesgos- la contratación en el Estado de familiares de altos funcionarios. “Esa información que nosotros tenemos, que es una data (de los ministros), permite hacer ese control y hacer cruces de información”, resaltó.

Entre tanto, Chacón adelantó que ni bien se encuentre habilitado el sistema, la Contraloría se comunicará con todos los ministros para que sean los primeros en cumplir con presentar sus DJI.

“Nos comunicaremos con las más altas autoridades administrativas; especialmente haremos énfasis con los ministros para que sean los primeros en cumplir y no esperar hasta el 1 de octubre. Eso será en aras de la transparencia”, concluyó.