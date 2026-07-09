El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Jiménez, negó que el Gobierno esté evaluando un indulto humanitario para el golpista Pedro Castillo y afirmó que no existe ningún expediente de ese tipo en revisión.
“Hay solicitudes que han sido desestimadas porque desde la forma han sido descalificadas. Porque no tenía el documento que tenía que tener, no tenía la firma que correspondía y simplemente fueron desestimados y ahora en estos momentos no hay en la comisión analizándose ningún indulto de nadie de nivel presidencial”, declaró a la prensa.
Aunque Jiménez abrió la posibilidad de analizar un nuevo pedido para Castillo u otro exmandatario. “Tendría que revisar los elementos jurídicos y no suscribiría algo que no se encuentre de acuerdo a la normativa vigente y al Estado de derecho (...) si se cumpliesen, habría que analizarlo”, precisó.