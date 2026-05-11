El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) aseguró que la Comisión de Gracias Presidenciales continuará desarrollando sus funciones con normalidad. El titular del sector, Luis Jiménez, explicó que el grupo mantiene su labor bajo principios de transparencia y respeto al Estado de Derecho.

La autoridad señaló que la reciente modificación en la conformación del órgano responde a un cambio administrativo. En ese sentido, indicó que la comisión sigue operando con sus demás integrantes sin alteraciones en su estructura principal.

Cambios en la comisión

El ministro precisó que el correcto funcionamiento de la comisión depende de la participación de todos sus miembros. En esa línea, explicó que las decisiones se adoptan mediante votación conjunta, lo que exige la presencia completa de sus integrantes.

Asimismo, informó que uno de los miembros dejó el cargo recientemente tras incorporarse al sector privado. Esta situación generó su desvinculación del Ministerio de Justicia, lo que obligó a designar a un reemplazo.

Sobre la continuidad del grupo, Jiménez destacó que la mayoría de sus integrantes permanece en funciones. También recordó que la presidencia de la comisión fue establecida en febrero de 2023 y se mantiene vigente.

El titular del Minjusdh señaló que la estructura actual permite mantener estabilidad en el trabajo de la comisión. En ese contexto, remarcó que no se han producido cambios que afecten su funcionamiento regular.

En relación con el desempeño del órgano, el ministro expresó confianza en su continuidad institucional. Sobre este punto indicó “Con ello se demuestra que hay una línea de estabilidad en esa Comisión. Yo estoy seguro de que la Comisión va a seguir con la misma transparencia y en defensa de Estado de Derecho, como hasta el día de hoy”.

El sector sostuvo que el reemplazo del miembro saliente forma parte de los procedimientos administrativos previstos. Además, indicó que el resto de integrantes continúa desarrollando sus funciones sin interrupciones.

Posición sobre indulto a Pedro Castillo

Durante la misma declaración, se abordó la situación de posibles solicitudes de indulto vinculadas al expresidente Pedro Castillo. Ante ello, el ministro de Justicia indicó que actualmente no existe ningún trámite en curso sobre ese tema.

Según explicó, en periodos anteriores se recibieron solicitudes que no prosperaron. Estas fueron evaluadas y declaradas inadmisibles, por lo que no quedaron procesos pendientes en el Ejecutivo.

El funcionario también se refirió a los requisitos legales para este tipo de procedimientos. Sobre ello señaló que la normativa exige la existencia de una sentencia firme para que una solicitud pueda ser evaluada, lo que condiciona cualquier análisis posterior.