Tras la renuncia de Rosa Gutiérrez como ministra de Salud, a raíz de los cuestionamientos por las muertes y aumento de casos de dengue, el gremio médico y algunos congresistas esperan que su reemplazante tenga un perfil adecuado, sea un gestor y tenga experiencia en el sector.

A juicio de Raúl Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú, el nuevo titular del Minsa tiene que ser un gestor, con experiencia en el campo clínico y no político con una mirada de afuera sin conocer el sector.

“Que tenga convocatoria y poder de liderazgo porque si no tiene esas condiciones, no escucha las sugerencias de los técnicos no tendría sentido. Y espero que tenga buenos asesores”, manifestó el líder del gremio de médicos.

Por su parte, la congresista Sigrid Bazán (Cambio Democrático-Juntos por el Perú) señaló que el nuevo ministro de Salud tiene que ser una persona que sepa de gestión “más que tener títulos”, porque se necesita reducir los casos de dengue en el Perú.

Su colega Eduardo Salhuana (Alianza para el Progreso) sostuvo que el nuevo ministro debe contar con “experiencia, conocimiento y liderazgo”, además de estar fiscalizando la ejecución del presupuesto de los gobiernos regionales que son los responsables de los hospitales en su jurisdicción.

VOCEADOS

Entre los voceados para reemplazar a Gutiérrez figuran la actual viceministra de Salud Pública, Karim Pardo, una persona de mucha confianza de la exministra. Antes ocupó el cargo de directora ejecutiva de la Dirección de Prevención y Control de Enfermedades Metaxenicas y Zoonosis, además de ser directora ejecutiva en el Minsa entre el 2018 y 2021.

Otro de los voceados es Jorge Polo Cortez, actual director del hospital María Auxiliadora, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores en Lima, además de laborar en ese nosocomio desde 1998. También cuenta con experiencia docente en la Universidad Científica del Sur y San Juan Bautista.

También figuran en la lista el excongresista César Vásquez, quien es médico de profesión y, según su hoja de vida, ha trabajado en “todos los niveles de atención del sector Salud” con 22 años de experiencia en el sector público.

En su experiencia profesional figura que es especialista en cirugía por la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en gestión pública, además de presidir la Comisión de Salud del Parlamento, grupo legislativo el cual ahora asesora.

