El ministro de Salud, César Vásquez, informó ante la Comisión de Salud del Congreso, que designará a un nuevo director de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid), debido a los cuestionamientos que viene recibiendo Sonia Delgado Céspedes.

Durante la sesión en la que también estuvo presente Delgado Céspedes, varios parlamentarios cuestionaron su nombramiento en Digemid indicando un presunto “conflicto de intereses”.

Sobre ello, Vásquez señaló que removerá a Sonia Delgado de la Digemid y que nombrará a su reemplazo “en las próximas horas”.

“Siempre es importante, en todo proceso, escuchar a ambas partes. Si bien el cuestionamiento más serio y preocupante y que todos ustedes han hecho público hoy, creo que, con justa razón [...], sin menoscabo de sus capacidades y sus competencias profesionales, por el hecho de que ella misma ha podido confirmar de que ha tenido empresas antes, hace dos años y medio, y ese solo hecho de haber tenido empresas, para mí, puede dejar atisbos de cuestionamientos de conflictos de intereses”, expresó el titular del Minsa.

“Así es que, en esta sesión, en aras de dejar bien claro que nosotros, como gestión, no queremos una sola sombra de duda en la transparencia que estamos haciendo, yo, públicamente hoy, le agradezco los servicios a la directora de Digemid y voy a proceder, en las próximas horas, a designar un nuevo funcionario al frente de esa institución”, añadió.

En su participación en la comisión, Sonia Delgado dijo que no forma parte de Alianza para el Progreso (APP) y hace un año, solicitó su desvinculación “por afiliación indebida”.

“Yo asumí el cargo el día de ayer, porque el señor ministro me dio la confianza. Yo debo decirles públicamente […] que yo no formo parte de APP. Y aquí tengo un documento que no lo he presentado ayer, sino hace un año, pidiendo desafiliación por afiliación indebida, y este es un documento emitido por el JNE, no es invento mío. Yo no pertenezco a APP ni a ningún partido político. Desconozco las razones por que, en ese momento, en el 2007, me vincularon a ese partido político. No nos dejemos llevar de lo que dice la prensa […] Me sorprende, señores congresistas, que ustedes crean en ese tipo de situaciones”, manifestó.

“Hablan de conflicto de intereses y de corrupción. Yo les preguntaría: cuáles. Hace más de dos años y medio que yo no tengo ninguna empresa. ¿Y por qué? Una simple razón: a mí siempre me ha movido el trabajo por vocación de servicio, he laborado en el Estado más de 11 años. He tenido 8 años en la Digemid, en Cenares y en Salud, y los mismos congresistas han mencionado que tengo toda la capacidad y la calificación para asumir este reto. Tengo un posgrado, estoy muy pronta a titularme como doctora en farmacia y bioquímica. Soy académica, soy docente, y he contribuido muchísimo desde mi posición como decana nacional democráticamente elegida por los químicos farmacéuticos [...] Eso quería decir y aclarar esos inconvenientes porque no son ciertos. Es momento de desmentir“, remarcó.