La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, negó este lunes que el Gobierno haya desairado a inversionistas y bonistas internacionales interesados en la reorganización de Petroperú. La aclaración se dio luego de versiones periodísticas que señalaban que una reunión prevista para febrero no se habría concretado.

El tema generó cuestionamientos en la opinión pública y diferentes medios, aumentando la preocupación por una posible afectación a la imagen del país en el exterior. La información fue difundida inicialmente por Diario Gestión, que citó fuentes vinculadas al proceso de reorganización de la petrolera estatal.

Aclaración del Ejecutivo sobre la reunión con inversionistas

Durante una conferencia de prensa, la jefa del gabinete respondió a una consulta de Diario Correo y rechazó que se haya “plantado” a los inversionistas. En su explicación inicial, sostuvo que los datos difundidos no reflejan lo ocurrido en el proceso de coordinación.

Al referirse al origen de la controversia, Miralles indicó que sí hubo un pedido de reunión por parte de los inversionistas en febrero. Sin embargo, precisó que el encuentro fue coordinado y reprogramado para una nueva fecha de común acuerdo.

“Los inversionistas que en efecto solicitaron una reunión en el mes de febrero, se coordinó previamente con ellos y se acordó que esta reunión sea el 6 de marzo”, aseguró.

La primera ministra también buscó deslindar responsabilidades respecto a la organización de dicho encuentro. En ese marco, explicó que durante su gestión como ministra de Economía no tuvo participación directa en las coordinaciones.

“En mi rol de como exministra de economía y finanzas no tenía ninguna, digamos intervención en la coordinación de la reunión”, precisó.

Primera ministra Denisse Miralles acudió este lunes al Congreso y brindó una conferencia de prensa.

Rol de ProInversión

La exministra de Economía recordó que el proceso de reorganización de Petroperú se rige por un decreto de urgencia vigente. Bajo ese marco normativo, señaló que la responsabilidad del contacto con los inversionistas recae en ProInversión y sus asesores.

“Recuerden que en la vigencia del decreto de urgencia firmado para la reorganización de Petro Perú, este rol era responsabilidad de ProInversión”, resaltó.

En esa línea, sostuvo que dicha entidad ha mantenido comunicación permanente con los fondos y bonistas interesados. Además, indicó que las reuniones previstas incluirán no solo a ProInversión, sino también a representantes del Estado y de la empresa.

“Ellos han estado en contacto con los inversionistas y estos han validado que estarán viniendo el 6 de marzo”, aseguró.

Finalmente, la premier confirmó que los inversionistas sostendrán encuentros con distintos actores del sector público. En el próximo encuentro participarán representantes del Ejecutivo, de Petroperú y de la Junta General de Accionistas, como parte del proceso de reorganización en curso.