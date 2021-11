Escrito por Damián Retamozo y Karina Valencia

El Congreso de la República retomará esta mañana la sesión que suspendió el 25 de octubre y tendrá que adoptar al final del día una decisión crucial: concederle o no el voto de confianza al Gabinete Ministerial de Mirtha Vásquez.

A primera vista, el panorama luce mejor para el Gabinete que hace diez días. Pero nada está dicho.

Entonces, la primera ministra Mirtha Vásquez había acudido al Congreso sin hacer caso a las demandas de la mayoría de los grupos políticos que le pedían a gritos echar a Luis Barranzuela (ahora extitular del Interior).

La votación no pintaba favorable para el Gabinete hasta que sonó la campana fatídica, esa tarde, con la noticia del fallecimiento del congresista de Perú Libre Fernando Herrera Mamani.

Desde entonces hasta hoy las cosas cayeron por su propio peso y el clavo en el zapato de Mirtha Vásquez (el exministro Barranzuela), ya no acompañará al Gabinete.

La sesión está programada para iniciarse a las 9:00 a.m. Se espera, como lo anunció la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, que la votación se realice hoy mismo.

EN contra. En ese contexto, cabe preguntarse: ¿Cómo va la correlación de fuerzas para el voto de confianza en el Congreso? La facción de Perú Libre, afín al fundador de ese partido, Vladimir Cerrón, no ha variado su postura original, ya expresada el 25 de octubre: no le dará la confianza al Gabinete.

Kelly Portalatino explicó las motivaciones: “Ratifico mi posición, no voy a dar mi voto de confianza a la señora Vásquez porque ella no me representa, representa a las ONG, representa a esos caviares, representa a un sector minoritario y nosotros representamos a las masas populares”, declaró ayer a RPP.

A FAVOR. No obstante, la facción de Perú Libre llamada “magisterial”, cercana al presidente Pedro Castillo, respaldará decididamente a Vásquez y su Gabinete.

Doce legisladores de esta ala de Perú Libre acudieron ayer por la tarde a una reunión con la premier en las oficinas de la PCM.

Estuvieron José María Balcázar, Luis Kamiche, Jorge Coayla, Víctor Cutipa, Alex Paredes, Pasión Dávila, Segundo Quiroz, Hamlet Echevarría, Jorge Marticorena, Katy Ugarte, Óscar Zea, Francis Paredes y Margot Palacios.

Esto indica que la bancada oficialista está partida al menos en dos facciones.

No hay dudas sobre el apoyo de Juntos por el Perú, el partido que postuló a Verónika Mendoza.

PERSISTEN DUDAS. Pese a que el escenario y los estados de ánimo han cambiado, las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, APP y Podemos Perú no se han pronunciado aún de manera institucional.

Sus voceros y algunos integrantes mantienen algunas dudas sobre la idoneidad de algunos ministros, particularmente de el de Educación, Carlos Gallardo.

Desde Avanza País, el vocero José Williams saludó la decisión presidencial de remover a Luis Barranzuela.

“Creo que sí es adecuado, es bueno para el Gabinete, para la gobernabilidad, para evitar la confrontación”, dijo Williams a Canal N.

Sin embargo, la legisladora de su bancada, Patricia Chirinos, considera que el Gabinete no merece su confianza.

“No se lo vamos a dar (la investidura) si todo el tiempo se están burlando de nosotros, de todos los peruanos. Mi bancada tiene una posición respecto a otorgar el voto de confianza (...). Yo no creo que de ninguna manera se la vamos a entregar (la confianza)”, señaló Chirinos.

A su juicio, la destitución de Barranzuela fue “tardía” y solo porque organizó una fiesta.

Edwin Martínez, de Acción Popular, adelantó que la mayoría en su bancada tendría la intención de respaldar a Vásquez, tras la salida de Barranzuela. “Será un voto a favor de la estabilidad jurídica”, comentó.

Por su parte, el vocero de Fuerza Popular, Hernando Guerra-García, expresó sus reparos por la presencia del ministro de Educación: “El aún Ministro de Educación, Carlos Gallardo, también hace inviable al Gabinete de Mirtha Vásquez”, escribió en Twitter.

Rotuló a Gallardo como “personaje parcializado con gremios sindicales, en contra de las evaluaciones de los profesores, con posiciones ideológicas radicales y directamente relacionado al Movadef”. “Su permanencia es insostenible”, concluyó.

En Renovación Popular, Jorge Montoya también saludó el alejamiento de Barranzuela pero pidió que el nuevo ministro tenga la idoneidad para el cargo.

El perfil debería ser el de un general de la Policía en condición de retiro, con una performance institucional impecable, sugirió. También remarcó la presencia de otros ministros cuestionados como Carlos Gallardo.

Entre tanto, el vocero de Podemos Perú, Carlos Anderson, dijo que en lo personal dará el voto de confianza al Gabinete. Aclaró, no obstante, que esta no es la opinión institucional de la bancada.

CONSEJOS. Otro que se pronunció sobre la salida de Barranzuela fue la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva. “Me pareció una sabia decisión, era lo que correspondía”, dijo a la prensa.

En su opinión, el nuevo titular de Interior debe ser “una persona idónea, que tenga el perfil de consenso, comunicativo, competente, honesto y trabajador, que trabaje por el país”.

Respecto al voto de confianza, se rehusó a adelantar el sentido de su postura. “Eso sucederá mañana. Yo no voto, felizmente”, comentó.

Muñante: “Los cien días de Castillo son para el olvido”

El vocero alterno de Renovación Popular, Alejandro Muñante, manifestó que los cien días de Pedro Castillo “son para el olvido”. Aseguró que quien más ha sufrido con la subida del dólar y el costo de la canasta básica ha sido el ciudadano de a pie. “Estos cien días son para el olvido. Si Castillo no abandona sus ideales doctrinales, no sé si aguantemos cien días más”, refirió.

