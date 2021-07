La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, destacó la importancia de que el proceso para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional (TC) no solo sea legal, sino que también cuente con el respaldo de la ciudadanía. Esto, luego de la programación de los plenos en los cuales se debatirán y votarán a los postulantes que pasaron el proceso de selección para los días 7 y 8 de julio.

“Hay que tener mucho cuidado de que este proceso, puede que sea legal y una facultad del Congreso, pero hago referencia a la legitimidad y esto tiene que ver con la afectación a la población y la confianza”, señaló en declaraciones a RPP.

MIRA ESTO | Congreso: Mirtha Vásquez podría enfrentar nueva moción de censura

Este miércoles 30 de junio, la Oficialía Mayor del Congreso remitió a todos los congresistas la invitación para que participen en los plenos de los días 7 y 8 de julio cuyo único punto en agenda será evaluar a los 15 postulantes para ser magistrados del TC que superaron la nota mínima en el proceso que se llevó a cabo en la comisión especial parlamentaria.

Mirtha Vásquez recordó que fue la mayoría del Congreso la que decidió que continúe el proceso para elegir a los miembros del TC, luego que este se viera suspendido tras la crisis política del mes de noviembre del 2020.

“Lo que ha jugado en contra es que se ha retomado el proceso demasiado tarde, en mi opinión, y ha habido un interés por avanzarlo pero esto ha terminado generando una serie de críticas de parte de la población”, evaluó la titular del Parlamento, quien también reconoció que es probable que los magistrados que vayan a ser elegidos terminen evaluando casos que involucren leyes aprobadas por este Congreso.

“A medida de que los nuevos tribunos entren a ocupar el cargo en el TC, llegarán a sus manos varias causas, inclusive varias que resolvió este Congreso [...] Ya hay una demanda contra la cuarta legislatura y probablemente esto tenga que ser resuelto en el Tribunal Constitucional”, manifestó.

De otro lado, Vásquez destacó que la decisión para que los plenos de los días 7 y 8 de julio sean presenciales, a pesar del riesgo que conlleva esto durante el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus (COVID-19), fue por mayoría de los legisladores.

“Ese día no solo van a concurrir 130 congresistas, sino que para un proceso de esta naturaleza, deben estar acompañados por asesores, personal, y nos preocupa mucho las condiciones en que se va a realizar. Pero no hemos podido convencer a la mayoría de que no sea así, la mayoría ha impuesto que esa sea la metodología y vamos a ver de qué manera organizamos esto”, indicó.

VIDEO RECOMENDADO

Vacunación de personas de 47 a 49 años contra el COVID-19 inicia el 10 de julio, anuncia ministro Ugarte

El ministro de Salud, Óscar Ugarte, indicó que el proceso de inmunización para este grupo etario se realizará a través de la modalidad denominada Vacunatón.