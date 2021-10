La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo “está en la libertad de elegir a sus asesores”. Fue al ser consultada sobre la designación del exalcalde de Lima Ricardo Belmont como asesor del despacho presidencial este lunes.

“Cada autoridad, el presidente sobre todo, está en la libertad de elegir a sus asesores. Lo importante acá es que hay políticas de Estado que son muy claras y que tienen que ser el referente para cualquier funcionario público y cualquier asesor”, expresó.

“Nosotros seguimos apostando por la vacunación, la estabilidad y la gobernabilidad, por temas muy importantes que tienen que ver con la educación, etc. Eso es lo que rige la política de Estado y a eso todos los que trabajemos para este país y para el Gobierno tenemos que ajustarnos”, agregó.

Castillo Terrones anunció que el ex congresista Ricardo Belmont se sumará como asesor del despacho presidencial. El flamante asesor afirmó que buscará armar un equipo de constitucionalistas y economistas.

“Mi agradecimiento a Ricardo Belmont por sumarse al equipo del Gobierno del Bicentenario. Su experiencia profesional y política estará al servicio del Perú, asumiendo la asesoría del Despacho Presidencial. Lograremos un buen trabajo, pensando siempre en el desarrollo del país”, dio a conocer Castillo a través de su cuenta de Twitter.

El pasado 17 de mayo, Ricardo Belmont reveló que el entonces candidato Pedro Castillo le ofreció en una reunión ser presidente del Consejo de Ministros en un eventual Gobierno a su cargo.

“[Pedro Castillo] me preguntó y me dijo, ‘Ricardo, ¿tú quisieras asumir una responsabilidad importante en la plana mayor del Gobierno, por ejemplo, un ministerio o la Presidencia del Consejo de Ministros?’”, relató Belmont.

“Yo le agradecí, le dije que esto no lo esperaba, que el Movimiento Obras tenía que saberlo y que no estaba en mis planes porque quiero dedicarme a mis proyectos personales por varias razones, le expliqué las razones, lo comprendió y me dijo que lo piense”, añadió.