Ciudadanos por el Perú oficializó que Morgan Quero será su precandidato presidencial, acompañado por Alberto Moreno en la Primera Vicepresidencia y Melani Herrera en la Segunda Vicepresidencia.

Esta información fue revelada por Moreno, quien recordó que será la militancia la que decidirá si esta fórmula representará al partido en el próximo proceso electoral.

Durante el anuncio, Alberto Moreno precisó que tanto él como Quero también postularán al Senado, mientras que Herrera buscará un escaño en la Cámara de Diputados por Lima Provincias.

El secretario general del partido descartó que la expresidenta Dina Boluarte vaya a ser considerada como postulante por esta agrupación.

Moreno destacó que Ciudadanos por el Perú busca consolidarse como una organización que promueva inclusión y desarrollo.