El ministro de Educación, Morgan Quero, respaldó al titular de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, frente a la segunda tentativa de censura en su contra por parte del Congreso de la República en menos de un año.

Cabe recordar que la tarde del martes 23 de setiembre, la congresista Susel Paredes confirmó haber reunido las firmas necesarias para iniciar formalmente el proceso de destitución del también exministro del Interior, lo que se oficializó horas más tarde con la presentación de la Moción de Censura N.º 19267 en la Mesa de Partes del Congreso.

Hoy, con 36 firmas, se ha presentado la Moción de Censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santivañez.

En plena crisis de inseguridad, alguien que negocia a favor de los intereses de avesados delincuentes no puede ser ministro de nada.#FueraSantivañez pic.twitter.com/shs7d4wfon — Susel Paredes (@suselparedes) September 23, 2025

Durante una entrevista con Canal N, Quero realizó un “llamado de reflexión” a los legisladores a que dejen de censurar a los ministoros, indicando que, dicha atribución forma parte de sus funciones, según ley.

“Sí hay una campaña de desinformación (en referencia a los audios con el CAP PNP Junior Izquierdo y con la esposa del sentenciado Marcelo Salirrosas), el caso del ministro de Justicia, Santiváñez, es también un refrito de lo que sucede ya hace unos meses atrás”, sostuvo.

“Apelo a los congresistas de la República que tienen una perspectiva democrática en dejar de lado estas prácticas de censurar a los ministros”, aseguró el titular del Minedu.

En ese sentido, añadió que ‘hay que tener cuidado con ello’ y, respecto al presunto acto ilícito que involucraría a Santiváñez y Eduardo Arana, recordó que ambos ya presentaron sus descargos ante la Comisión de Fiscalización del Congreso.

En #AlFinalDelDía, el ministro Morgan Quero defendió a su colega Santiváñez ante la moción de censura en el Congreso. Afirmó que se trata de una campaña de desinformación y pidió dejar de lado prácticas que afectan la estabilidad democrática ► https://t.co/QTAt5w82G4 pic.twitter.com/9J7q5zvupg — Canal N (@canalN_) September 24, 2025

Buscan censurar a ministro de Justicia Juan José Santiváñez

Congresistas de diversas bancadas presentaron ayer una moción de censura contra el ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, pedido que podría ser admitido la próxima semana por el pleno del Parlamento, para su posterior debate y votación.

La solicitud cuenta con 35 firmas de igual número de legisladores, dos más del mínimo requerido (33) para presentar la moción.

En un principio, el pedido contaba con 36 firmas, pero instantes después de su presentación la congresista Heidy Juárez (Podemos Perú) retiró su rúbrica.

SUSTENTO. De prosperar la moción, el también extitular del Interior podría enfrentar una segunda censura del Parlamento y se verá obligado, una vez más, a renunciar al Gabinete ministerial, como lo hizo en marzo pasado.

De acuerdo con el documento, Santiváñez “ha dejado de reunir las condiciones mínimas de idoneinidad, confianza y probidad para encabezar un sector tan crucial como el de Justicia y Derechos Humanos”.

“Su permanencia en el cargo supone un grave riesgo para la correcta administración de justicia y envía un mensaje contrario a la lucha contra corrupción y a la vigencia del Estado de Derecho en el Perú”, reza el documento.

En vista de que el Congreso de la República se encuentran en semana de representación, el pedido sería evaluado la próxima semana.