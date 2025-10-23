En el contexto del estado de emergencia decretado por el Gobierno en Lima y Callao, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) instaló el Comité de Fiscalización, instancia encargada de coordinar y ejecutar operativos conjuntos en los sectores de telecomunicaciones, transporte y mercados ilegales.

Durante la primera sesión, el titular del MTC, Aldo Prieto, destacó la relevancia de la medida adoptada por el Ejecutivo.

“El Decreto Supremo 124 marcará una diferencia, porque ha sido diseñado con un enfoque distinto para lograr resultados concretos en la lucha contra la inseguridad”, afirmó.

La reunión contó con la participación de representantes del Osiptel, la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, el Comando Operacional de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

También asistieron delegados de Migraciones, Sucamec, Sutran, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Sunat, la Municipalidad Provincial del Callao y el Gobierno Regional del Callao.

Como parte de los acuerdos iniciales, se dispuso el inicio de operativos diarios orientados a combatir delitos como la trata de personas, el narcotráfico, el comercio ilegal de armas y la venta informal de chips y equipos móviles de procedencia ilícita.

En ese marco, se determinó la suspensión inmediata de líneas telefónicas vinculadas a extorsiones o secuestros, así como el control del comercio ilegal de autopartes.

El comité también aprobó la implementación de protocolos de actuación conjunta para optimizar la respuesta de las entidades involucradas y la creación de un registro de fiscalización que permita monitorear resultados, aplicar sanciones y garantizar la transparencia de las intervenciones.

Durante la sesión, se designó al superintendente de la Sunat, Víctor Tovar, como secretario técnico del comité, encargado de coordinar las acciones entre las instituciones participantes. Además, el grupo fue declarado en sesión permanente.

“Comprometámonos todos a dar nuestro máximo esfuerzo. Estoy seguro de que en 30 días podremos reconocer y valorar los resultados alcanzados gracias al trabajo conjunto y la dedicación de cada uno”, expresó el ministro Prieto.

