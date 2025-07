El ministro de Transportes y Comunicaciones (MTC), César Sandoval, anunció que este lunes sostendrá una reunión con los representantes de Lima Airport Partners (LAP) para evaluar la posible reapertura del Terminal 1 del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

El titular del sector aclaró que la propuesta aún no es una decisión oficial, sino una iniciativa que busca impulsar la operación de dos terminales en el principal aeródromo del país.

“Para llegar a construir un edificio, todo nace con una idea”, declaró Sandoval durante una conferencia de prensa, en la que enfatizó que no existe ningún conflicto con los concesionarios del aeropuerto.

“Estoy esperando que vengan los concesionarios que están en Alemania, con quienes me he comunicado telefónicamente y me han oficializado que están acá el día lunes”, agregó.

El ministro señaló que el MTC busca promover la expansión de la infraestructura aeroportuaria, una propuesta que, según afirmó, cuenta con el respaldo del “90 % de la población”.

Sin embargo, precisó que las conversaciones sobre la reapertura del antiguo terminal no son exclusivas de su gestión, ya que el tema se ha abordado desde 2001 en administraciones anteriores, incluyendo revisiones de adendas al contrato con LAP.

Sandoval también adelantó que el financiamiento de esta posible ampliación será uno de los puntos clave en la discusión con la concesionaria.

“El día lunes los esperaré, conversaremos”, reiteró, subrayando que cualquier decisión se tomará en coordinación con LAP.