Durante el bloque de Pregunta Ciudadana, Jorge Nieto respondió a una consulta sobre cómo reducir la brecha digital en el país, especialmente en zonas rurales donde el acceso a tecnología es limitado. El candidato reconoció la problemática y señaló la necesidad de acciones concretas para mejorar la conectividad, por ello planteó como primera medida poner en funcionamiento la red dorsal nacional y regional de fibra óptica.

“Necesitamos para poder resolver el tema de la conectividad dos cosas. La primera, poner en pleno funcionamiento la red dorsal nacional y regionales de fibra óptica. Gastamos 2200 millones de dólares en esa red y hoy día usamos de ella apenas el 7 u 8%”, explicó.

Nieto indicó que el uso eficiente de esta red permitiría mejorar la conectividad en todo el país, incluyendo instituciones del Estado. Asimismo, señaló que esto facilitaría el acceso a servicios digitales sin generar costos adicionales.

“Esto permitiría conectar a todo el Estado y todas las dependencias de modo gratuito porque pagamos la red y pagamos su mantenimiento”, sostuvo.

Como segunda medida, el candidato propuso la adquisición de un satélite de comunicaciones para ampliar la cobertura en zonas alejadas. Bajo esa línea, indicó que esta inversión permitiría reducir la dependencia de servicios externos.

“Lo segundo que tenemos que hacer es comprar un satélite de comunicaciones. El mejor satélite debe estar costando más o menos 300 millones de dólares”, planteó.

El postulante también señaló que actualmente el Estado realiza gastos elevados en servicios de internet que podrían optimizarse. Indicó que estos recursos podrían destinarse a infraestructura propia.

“Anualmente gastamos 50 o 60 millones en servicios en los cuales no deberíamos gastar. Solamente en tres o cuatro años hemos pagado el costo de un satélite de comunicación”, afirmó.

Se disculpa por tardanza

Antes de iniciar su intervención el candidato ofreció disculpas por su llegada tardía al debate. Según explicó, se encontraba viajando desde el sur y un bloqueo en la Panamericana Sur retrasó su desplazamiento.

“Quisiera tomar unos segundos para pedir disculpas por mi tardanza. Durante 5 horas la Panamericana Sur ha sido bloqueada y ha generado un caos en el sur de la ciudad”, señaló.

Su retraso generó que pierda un turno en el primer bloque de educación, innovación y tecnología. El candidato conformaba la primera terna junto con Armando Massé y José Williams.